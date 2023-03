Instru?es

O primeiro passo ? criar o nome do grupo e acrescentar informa?es, que podem ser alteradas mais tarde. Depois, digite os nomes e endere?os de e-mail dos participantes e clique em Adicionar. Ap?s cadastrar os participantes clique em Criar grupo.

Ap?s a cria??o do grupo, cada participante receber? um convite em seu endere?o que dever? ser confirmado ou cancelado. Quando todos confirmarem participa??o um e-mail ser? enviado ao organizador informando que o grupo est? pronto para ser sorteado. O organizador, juntamente com o convite, receber? uma senha para que ele possa gerenciar o grupo.

Pela ger?ncia o organizador pode: convidar novos, alterar ou excluir participantes, alterar informa?es do grupo, reenviar convites ou o sorteio individualmente e sortear o grupo. Ap?s o sorteio algumas op?es tornan-se indispon?veis.

DICA: Se o e-mail de um participante utilizar algum filtro anti-spam, a mensagem pode ser bloqueada ou classificada como SPAM e ser movida para uma outra pasta diferente da caixa de entrada. Nesse caso, o ideal ? que o endere?o "amigo_oculto@acessa.com" seja inclu?do na lista de endere?os que n?o ser?o bloqueados (lista branca). Essa configura??o ? feita no seu programa de email ou no webmail que voc? utiliza.