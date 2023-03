5 dicas para uma sala mais aconchegante

Nossa casa se tornou, nos últimos tempos, um refúgio em meio ao caos e incertezas.



Resolvemos dar 5 dicas práticas para deixar sua sala mais aconchegante e não apenas com cara de bunker de sobrevivência.



1. Crie um cantinho confortável com poltronas ou cadeiras e uma mesinha de apoio.



2. Tecidos e texturas: comece pela escolha da cortina, que é o maior item têxtil do ambiente. Dê preferência para tecidos leves. Depois vá para o tapete e almofadas…



3. Organização: a organização também traz aconchego. Padrões entre cores e texturas ajudam nessa percepção.



4. Iluminação: ela é responsável pela transformação dos ambientes através da criação de “cenas”. Procure ter, além da iluminação geral, uma luminária extra (abajur, luminária de piso ou de parede).



5. Toque pessoal: peças que têm valor afetivo para você e que expressam sua identidade são fundamentais para dar o aconchego e acolhimento que seu ambiente precisa.



Quer ver algumas imagens para se inspirar e tornar sua sala mais aconchegante?