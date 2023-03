Como ? bom, mais que isso, como ? importante resgastar a hist?ria, principalmente quando se trata de uma d?cada repleta de acontecimentos que marcaram o nosso pa?s. E mais: descobrir, relembrar que Juiz de Fora foi palco de in?meras manifesta?es culturais, pol?ticas, sociais e ditou a moda em muitas ocasi?es. Ressaltar personagens importantes no teatro, na pol?tica, na moda, no esporte... saber o que cada um guarda de positivo ou negativo na ?poca auge que foi os anos 80. E, trazer tudo isso para Juiz de Fora, divulgando o que de bom a cidade ofereceu, destacando o seu potencial de gerar ainda mais progresso na d?cada atual.

A equipe do Portal ACESSA.com buscou junto a alguns personagens principais, que viveram esta ?poca marcante, dados da cidade. Sabemos que por se tratar de uma d?cada inteira, n?o se torna poss?vel inserir todos os detalhes neste espa?o de uma vez s?. Por isso ? que nossa pesquisa ainda n?o terminou! Podemos dizer que apenas a iniciamos e vamos agora contar com os internautas para que ela possa continuar, criando aqui um meio importante de eterniza??o de uma ?poca. Neste especial, voc? vai encontrar hist?rias engra?adas e reviver bons momentos!

Nossos singelos agradecimentos: ao jornalista Jorge Sanglard que se mostrou empenhado em nos ajudar nas pesquisas, ao fot?grafo Humberto Nicoline que cedeu as fotos que ilustram o layout do caderno, ? jornalista Vera Amaral que nos emprestou livros, dados estat?sticos sobre Juiz de Fora no anos 80, ao ex-prefeito Tarc?sio Delgado que reviveu momentos importantes de sua administra??o, ao m?sico Edson Le?o, aos poetas e escritores Iacyr Anderson de Freitas, Fernando Fiorese, Edmilson de Almeida, J?lio Polidoro e Luiz Rufatto. Agradecemos tamb?m a importante participa??o do ex-diretor do departamento de esportes, Juarez Ven?ncio, ao professor M?rcio Guerra, aos economistas Lourival Batista e Suzana Bastos, aos diretores de Teatro Jos? Luiz Ribeiro e Marcos Marinho. O funcion?rio do Arquivo Hist?rico da prefeitura, Francisco Limp Pinheiro, foi muito importante na procura de dados estat?sticos da cidade, assim como o coordenador do IBGE - Ag?ncia/Juiz de Fora, Luiz Carlos Nunes Coelho.

Enfim, a todos aqueles que abra?aram este projeto e junto com toda equipe de jornalistas, designers, diretores, pesquisadores, artistas, atletas, profissionais de moda, pol?ticos, m?sicos apresentamos a voc?s o que de bom Juiz de Fora viveu!

