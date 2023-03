Black Widow

Depoimento: Marcus Croce (Marc?o)

A banda Black Widow surgiu em meio a efervesc?ncia musical dos anos 80. Em 1984, me juntei ao Grilo (vocalista), "J?o" (guitarra), Patr?o (bateria) e eu no baixo para fazer um som baseado no heavy metal. A nossa principal influ?ncia veio dos grupos Iron Maiden, Black Sabbath e Judas Priest. Na ?poca, n?o existia nenhuma banda com esse estilo na cidade.

J? em 86, passamos a compor nossas pr?prias m?sicas, em ingl?s, e a divulgar o nosso trabalho. As m?sicas tinham como tema a hist?ria, as drogas e os problemas sociais. Nos apresent?vamos em pra?as, na sede do Diret?rio Central dos Estudantes (DCE), no Espa?o Mascarenhas e nos festivais que rolavam na cidade. Me lembro que no meio de um show, na Pra?a S?o Mateus, ficamos sabendo da morte do Tancredo.

Nessa d?cada, t?nhamos um espa?o cultural muito mais ampliado na cidade se comparado aos dias de hoje. N?o havia fragmenta??o musical e dentro do Festival se mostravam todas as tend?ncias. New wave, punks e metaleiros. Hoje, a qualidade das letras deixa o p?blico desinteressado. N?o h? motiva??o.

A grande heran?a que trago daquela ?poca ? a m?sica. A garotada de 14, 15 anos vai aos nossos shows e idolatra o heavy metal. O p?blico est? envolvido, fort?ssimo. Fui o ?nico da banda que continua at? hoje na Black Widow. A forma??o atual tem Jo?o e J?lio metal nas guitarras, Marcinho (Wagner Love) na bateria e Michael Osbourne (o louco) no vocal.