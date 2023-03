Estradas

Juiz de Fora ? um importante entroncamento rodovi?rio, interligando-se por estradas asfaltadas a v?rios munic?pios mineiros, especialmente, as cidades da Zona da Mata e aos principais centros do Brasil. As rodovias que cotam o munic?io s?o: BR 040 (RJ/BH/Bras?lia); BR 276 (Leopoldina - MG/Porto Murtinho - MS) que, passando por Juiz de Fora, interliga a BR 381 no sul de Minas com a BR 116 (Rio/Bahia). Principais Mostras

Feira Industrial de Juiz de Fora (FEJUF), que era realizada durante o m?s de setembro com a exposi??o das principais ind?strias da cidade e de outras convidadas, organizada pelo Centro Industrial de Juiz de Fora, com apoio da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Exposi??o Agropecu?ria e Industrial (Pavilh?o do J?quei Clube) realizada durante o m?s de agosto, organizada pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Feira de Malhas - foi realizada pela primeira vez, em 1987, durante o m?s de novembro, organizada pelo Centro Industrial de Juiz de Fora, com apoio da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Principais atra?es tur?sticas

Mirante do Morro do Imperador (vista panor?mica da cidade) Museu Mariano Proc?pio Espa?o Cultural Bernardo Mascarenhas Mata do Krambeck (futuramente estar? aberta ? visita??o p?blica. Uma ?ra de 800 mil metros quadrados de reserva natural, que est? sendo adquirida pela Prefeitura Municipal e ser? transformada em Jardim Bot?nico) Atividades s?cio-econ?micas

Setor prim?rio: na agricultura o destaque era a produ??o de g?neros tradicionais, como arroz, milho e feij?o, al?m de ser auto-suficiente na produ??o de folhas e outros hortifrutigranjeiros. A pecu?ria leiteira foi a atividade de maior realce nesse setor, pois o munic?pio situa-se na regi?o da maior bacia leiteira do estado de Minas Gerais. A produ??o leiteira de 1980 atingiu cerca de 15,4 milh?es de litros. Setor secund?rio: Juiz de Fora apresentou a maior concentra??o industrial da Zona da Mata e a segunda de Minas Gerais. Entre os principais ramos indistriais da cidade destacavam-se o da constru??o civil, t?xtil, mec?nica, alimentar, mobili?ria, papel e confec?es. O parque industrial do munic?pio composto, predominantemente, por pequenos e m?dios estabelecimentos industriais. Distrito industrial com grande disponibilidade de ?reas indistriais, que dista apenas de 9,5 km do centro da cidade, situado ?s margens da BR 040. No subdistrito de Dias Tavares encontrava-se a Companhia Sider?rgica Mendes J?nior, com cerca de 2.800 funcion?rios com produ??o voltada a laminados n?o planos. Setor terci?rio: Juiz de Fora foi o principal p?lo comercial e de presta??o de servi?os da Zona da Mata. Dentre as atividades predominantes destacavam-se o com?rcio atacadista e varejista, estabelecimentos hospitalares, de transporte, de armazenagem, de educa??o e de servi?os profissionais. Principais festas Anivers?rio da cidade - programa??o durante todo o m?s de maio Festa das Na?es (bairro Bom Pastor) - 1? quinzena de junho, barracas de pa?ses com comidas t?picas Festa da Baleia (bairro Bairu) - 1? quinzena de julho Festa de Inverno (clube Tupi) - 2? quinzena de julho Sedes Juiz de Fora ? a sede da 4? Regi?o Militar e de v?rias outras unidades do Minist?rio do Ex?rcito Grande n?mero de servi?os administrativos federais e regionais: Delegacia de Minas Gerais; Delegacia Regional de Ensino, Trabalho e Seguran?a P?blica; Centro Regional de Sa?de; Superintend?ncia Regional da Fazenda de Minas Gerais; Instituto Estadual de Florestas; Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais; EMATER; EMBRATEL; SENAI; SENAC; SUDECOOP; CASEMG; IESA; EPAMIG; al?m de escrit?rios de representa??o em Juiz de Fora do CEAG, SINE, INDI, BDMG e CAMIG. A cidade tornou-se a sede do Centro de Controle Operacional do Eixo Tronco Sul da Rede Ferrovi?ria Federal S/A. Ma?onaria Loja Ma??nica Ac?cia do Paraibuna (VM Jos? Soares) Loja Ma??nica Benso Di Cavour (VM Jos? Ari Stambassi) Loja Ma??nica Caridade e Firmeza (VM Aloisio da Silva) Loja Ma??nica Fidelidade Mineira (VM Elias Assaf Maluf) Loja Ma??nica Montanheses Livres (VM Italo Martelli) Loja Ma??nica Cristovam Rodrigues de Andrade (VM Angelo Palhoni) Loja Ma??nica Manchester Mineira (VM Jos? Lopes Pereira) Clubes Sociais Clube Bom Pastor Clube do Papo Clube Atl?tico Cai?aras Clube de Tiro, Ca?a e Pesca Clube de T?nis Dom Pedro II Clube S?rio e Liban?s Clube H?pico Campestre de Juiz de Fora Cascatinha Counstry Club Sport Clube de Juiz de Fora Tupi Football Club Tupynamb?s Football Clube Ol?mpico Atl?tico Clube