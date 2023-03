Rep?rter: Chico Brinati

O esporte juizforano viveu momentos de gl?ria na d?cada de 80. Segundo o professor da UFJF e jornalista, M?rcio Guerra (foto abaixo), o sucesso n?o se restringia a uma ?nica categoria. "Al?m do futebol e do v?lei, t?nhamos grandes equipes em diversas modalidades", diz.

Sem d?vida, um dos respons?veis por esse sucesso foi a equipe feminina de v?lei do Sport. Com um bom patroc?nio, conseguiu levantar a ta?a de campe?o mineiro do interior por tr?s vezes. Segundo o professor e diretor do departamento de esportes da Prefeitura entre os anos de 1978 e 1982, Juarez Ven?ncio, foi a "?nica vez que Juiz de Fora teve proje??o nacional com tamanho respeito".

A gera??o de M?rcia Fu, Ana Cl?udia, Val?ria, Rose e D?ra, comandada por Reinaldo Manta, enchia os gin?sios da cidade e era impulsionada pela recente paix?o do torcedor brasileiro pela equipe masculina, com Bernard, Montanaro, Renan, William. Grandes nomes desta gera??o juizforana vieram a integrar as sele?es nacionais, como Z? Eduardo Gattaz Bara, Giovane G?vio e a pr?pria M?rcia Fu.

O futebol vivia tempos de gl?ria com o Tupi do presidente Maur?cio Batista de Oliveira, empres?rio que montou um grande time capaz de enfrentar os grandes de Minas de igual para igual. Chegou a ser terceiro colocado e campe?o do interior no campeonato mineiro. Tempos de Evaldo, Diabo Louro, Luiz?o - artilheiro sensa??o que veio do Bangu-RJ - , Isidoro, Valdir. O Sport viu o fim da era Caputo, presidente que ficou no cargo por 52 anos. Em campo, destaque para o craque Marcelo.

As duas equipes disputaram a primeira divis?o do Campeonato Mineiro (o Sport depois caiu para a segunda) e marcaram presen?a na Loteria Esportiva, o que alimentou a rivalidade da torcida local. O futebol amador tinha a "Copa Todos Juntos", maior campeonato de v?rzea de Minas Gerais. Juarez lamenta o fato de, com a especula??o imobili?ria, perdermos muitos campos de futebol para a constru??o de im?veis, como o Campo do Leopoldina, que ficava no local onde hoje funciona a RFFSA.

Nas piscinas, Gl?ria Kalil coordenava a forte equipe de nata??o do Sport e a cidade recebia diversas etapas do campeonato brasileiro da categoria.

No atletismo, tivemos a volta da Corrida da Fogueira e o fortalecimento das competi?es de rua, com a criacao do ranking. Geraldo de Assis e Viviany Anderson come?avam a aparecer no cen?rio local.

O hipismo tamb?m aparecia como um grande acontecimento, n?o s? esportivo, mas tamb?m social. Guilherme Sarmento, que dirigia o Clube H?pico, trouxe grandes competi?es para Juiz de Fora. "Amazonas e cavalheiros de destaque competiam aqui", recorda M?rcio.

O handebol tinha um grande p?blico cativo e era muito praticado, m?rito da Associa??o Desportiva de Handebol. Outro esporte de destaque local foi a bocha, com a realizacao de campeonatos brasileiros na cidade, segundo Juarez. Juiz de Fora apresentava grandes times como Tupi, Bom Pastor, Baeta, Marianinho, JF Bola Show.

Juarez (foto acima) considera como um dos mais importantes fatos do per?odo, a inaugura??o do Cesporte, em 1981. "Ele veio solucionar um pedido da sociedade de ter uma regulamenta??o na atividade esportiva. Na ?poca abrigava audit?rio, biblioteca, sede das ligas e da administra??o esportiva", ressalta. Ele tamb?m lembra que, foi nessa ?poca que come?ou a ser obrigat?rio a pr?tica de educa??o f?sica nas escolas da rede p?blica.

Os anos 80, segundo M?rcio, foi um per?odo em que o esporte local era intenso, fazia parte do cotidiano dos juizforanos. "O v?lei, a nata??o e o futebol davam p?ginas inteiras no jornal e a torcida acompanhava lotando gin?sios e est?dios", relata.

M?rcio diz que isso fez com que aumentasse o clamor da sociedade pela constru??o do est?dio municipal, pois os est?dios existentes n?o comportavam mais o grande p?blico. Num movimento ?nico em Juiz de Fora, jornalistas, radialistas e pessoas ligadas ao esporte participaram da discuss?o sobre a constru??o do est?dio. As obras come?aram em 1986 e o est?dio foi inaugurado em 30/10/1988. Bons tempos...

Neste per?odo a Gin?stica Olimpica da cidade tinha uma grande for?a tendo conquistado os Campeonatos Mineiros por categorias Escolar em 10 anos consecutivos. De 1980 a 1990 , a Equipe de Gin?stica Ol?mpica do Instituto Granbery , ganhou todos os campeonatos de Gin?stica Ol?mpica no estado de Minas Gerais a nivel escolar, al?m de come?ar a aparecer no cen?rio Nacional participando de Festivais de Gin?stica Geral. Comandada inicialmente pela Professora Roseana Mendes, a Equipe do Granbery se destacou neste per?odo al?m de realizar competi?es internas, conquistar os Jogos estudantis Mineiros entre outras conquistas.

Tamb?m o Karat? da cidade tem seu nome elevado a n?vel nacional e internacionalmente com a participa??o do atleta Francisco Ricardo Noce Marra ( Chico Marra) , nos campeonatos brasileiros de Karat?-D? tradicional e a conquista do segundo lugar no Campeonato Mundial na It?lia. Estre estas importantes conquistas destaca-se ainda a participa??o em campeonatos Mineiros sendo os atletas de Juiz de Fora Campe?es na maior parte das categorias disputadas.

