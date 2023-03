Texto: Renata Silva

Saudades dos playmobils, aquaplays, bonecas moranguinhos, p?neis palace, fofoletes, ferroramas, ataris... Toda a mo?ada que se lembra desses brinquedos viveu e curtiu a inf?ncia durante a d?cada 80. E, felizmente, a nossa mem?ria n?o deixa pra tr?s algumas p?rolas daquele tempo...

A jornalista, Juliana Cetrim, 24, confessa que adorava brincar com os beb?s chuquinha, assistir ao Xou da Xuxa e os desenhos do He-man, dan?ar com o Trem da Alegria e pular el?stico e corda com as amigas.





Na ala masculina, Leonardo de Toledo, 24, recorda da turma da rua, dos piques-pega, altura e tr?s colas, da queimada no prim?rio, do cachorrinho sniff, do boca rica, do pula pirata e dos desenhos Thunder Cats e Caverna do Drag?o.

E quem n?o se lembra das s?ries japonesas, com os Change Man? Os meninos gostavam tamb?m de andar de bicicleta pelo bairro e durante esse passeio sempre faziam algumas "traquinagens", como a famosa guerrinha de mamonas e o zarabatan.

Saudosistas ou n?o, esses jovens acreditam que a inf?ncia nos anos 80 era melhor do que a atual. "A crian?a daquela ?poca era mais espont?nea. N?o nos mistur?vamos com os "assuntos de adulto" e t?nhamos muito mais contato com as outras crian?as", acredita Toledo.





Juliana afirma que a frequ?ncia na casa das amigas era muito maior e que seu dia-a-dia estava permeado de uma s?rie de atividades diferentes da televis?o. "N?s ?ramos mais crian?as mesmo, brinc?vamos mais, aproveit?vamos muito. Hoje as crian?as ficam adultas muito cedo e s? assistem televis?o."

Na mesa, o que fazia mesmo a cabe?a da meninada, n?o era o Mconalds, n?o! Comer na rua era sempre uma raridade, o que gerava quase um momento de ?xtase quando se tinha as m?os um monte de balas juquinha, pipocas de arroz, pirulitos de a?car, jujubas, refrigerantes, salgadinhos, sorvetes da Oasis (onde ? atual Casa Bahia da Rio Branco) e qualquer quitute do Caf? Apolo (na Rua Marechal Deodoro).

A Muril?ndia (onde hoje ? o Bingo's House na Avenida Rio Branco) era o verdadeiro point dos menores de 12 anos em Juiz de Fora e quem passava por l? nos finais de semana era considerado quase um vencedor da mega-sena! Os primeiros modelos de fliperamas e brinquedinhos de sentar (aqueles patinhos, cavalinhos que tocam uma m?sica enquanto balan?a a crian?a) eram a verdadeira sensa??o da ?poca.

Crian?a que era crian?a n?o podia perder a sensacional Festa das Na?es, que acontecia no bairro Bom Pastor. Quem passava por l?, comprava as fichinhas para andar na roda-gigante, carrossel, topog?, carrinho de batida, twister e trem fantasma.

Um grande acontecimento da d?cada para os pequenos foi a vinda da Xuxa ao campo do Clube Tupynamb?s. A chegada triunfal da Rainha dos Baixinhos foi de helic?ptero, com direito a um figurinho esvoa?ante, gritos, desmaios e deve estar gravada na mem?ria de muitos marmanjos por a?. Outro fato pop infantil foi o show do Trem da Alegria na cidade. O grupo formado por Juninho Bill, Luciano, Vanessa e Patr?cia embalou a meninada ao som de "Fera Nen?m" ("Eu sou fera, fera nen?m, se eu for presidente voc? vai se dar bem...") e "Uni, Duni, T?" ..

O golfinho Flipper tamb?m passou por aqui e arrancou muitas gargalhadas da plat?ia infantil. A montagem de uma piscina especial na Avenida Brasil intrigou muita gente e foi not?cia nos principais ve?culos de comunica??o da ?poca. Sortudos mesmo foram os escolhidos para participar das brincadeiras e que conseguiram ganhar um beijo do golfinho mais amado do globo.

A crian?ada curtiu ainda a passagem do cometa Haley pela Terra. Camisetas, chaveiros, faixas e at? bandeiras foram os brinquedos da turminha. Mas como sempre, o c?u de Juiz de Fora, ou melhor, "chuvisco de fora", estava encoberto e ningu?m conseguiu ver nada!

A inf?ncia nas pistas de dan?a

Para os mais velhos, bom mesmo, era se vestir com todos os apetrechos poss?veis e ir curtir um hi-fi (aquelas festinhas em que dan?ava-se coladinho, lembra?) na casa de algum coleguinha. A sala de visita de muitas casas j? se transformou em uma pista de dan?a embalada pelos sucessos de Menudos (N?o se Reprima), Rosana (O Amor e o Poder), Roupa Nova (Dona), RPM (Louras Geladas), Paralamas do Sucesso (Que Pa?s ? Este), Ultraje a Rigor, Biafra (Le?o Ferido) e F?bio J?nior (Quando Gira o Mundo).

As bandas internacionais tamb?m figuravam as festinhas e quem n?o se lembra de um sucesso de The Cure, The Smiths, Madonna, Cindy Lauper, New Order, B52's, Billy Idol e Plebe Rude?

Foi a partir dessa saudade dos bons tempos de inf?ncia, que o estudante Rafael Lignani resolveu promover uma festa dedicada aos Anos 80. Sucesso em Juiz de Fora, o p?blico n?o poderia ser outro, sen?o os jovens que viveram a inf?ncia durante a d?cada. "A volta no tempo, na melhor fase de nossas vidas e por isso toca todo mundo", diz o produtor. A decora??o traz para o Muzik alguns brinquedos marcantes, como o v?deo-game Atari, dispon?vel para os convidados com os jogos de Pitfall, FreeWay, River Raid e o famoso PacMan! Em um tel?o, trechos de seriados, desenhos, videoclipes, comerciais e desenhos animados. Na pista, os som n?o podia deixar de recordar os sucessos da ?poca com uma sess?o totlamente infantil. Como diz Lignane: "Literalmente, a noite se transforma em uma crian?a..."