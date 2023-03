A marca dos anos 80, em Juiz de Fora, ? a indigna??o e a mobiliza??o para a conquista da cidadania e a efetiva??o da democracia com justi?a social. O olhar atento e a sensibilidade jornal?stica deflagraram os mais diversos e inusitados momentos desse processo de consolida??o de uma nova cidade no contexto de luta por um novo Brasil. Assim, motivados pela comemora??o dos 155 anos de Juiz de Fora, a partir de uma meticulosa pesquisa no acervo fotogr?fico da Tribuna de Minas e do pr?prio fot?grafo, que ali trabalhou nos anos 80, resolvemos editar o livro "JF - Anos 80", um ensaio fotogr?fico sobre a d?cada que insiste em permanecer instigando a mem?ria.

Por of?cio e voca??o, Humberto Nicoline se tornou um privilegiado observador no olho do furac?o que sacudiu a cidade, como reflexo do que acontecia no pa?s, em meio a manifesta?es sociais, art?sticas, pol?ticas, sindicais e estudantis. Os anos 80 simbolizam a esperan?a de um povo que v? em sua cidade o potencial para a transforma??o e acredita que ? poss?vel realizar os sonhos, desde que se d? os primeiros passos na caminhada. O resultado ? fruto dos acertos ou desacertos da jornada.

Portanto, essas manifesta?es culturais, sociais, pol?ticas, sindicais e estudantis foram instrumento de press?o e injetaram novos agentes no caldeir?o que transformou Juiz de Fora, Minas e o Brasil nos anos 80. Ao registrar os mais diversos aspectos da mobiliza??o da comunidade, Humberto Nicoline documentou fotograficamente a ousadia e a rebeldia de uns e a rea??o de outros. Todas as for?as sociais est?o presentes neste mosaico e sintetizam o embate de amplos setores na defesa de id?ias e ideais. Assembl?ias e protestos, eventos art?sticos e flagrantes do cotidiano, campanhas e mobiliza?es apontaram novos rumos e deixaram marcas profundas na cidade. A inquieta??o ? o ingrediente determinante e o desejo de mudan?a est? impregnado em cada momento.

A luta pela redemocratiza??o teve em Juiz de Fora, nos anos 80, um dos centros pol?ticos influentes na busca de novas alternativas partid?rias e pol?ticas. As mais amplas correntes de pensamento se articularam na conquista de espa?o e na defesa de seus projetos para a cidade, para Minas e para o Brasil. Como p?lo regional, Juiz de Fora desempenhou papel importante na reconstru??o democr?tica e os mais diversos setores procuraram integrar, cada vez mais, a comunidade na participa??o pol?tica. Ao lado de Paulo Delgado e de militantes do PT, a presen?a em Juiz de Fora de Luiz In?cio da Silva, o Lula, ent?o l?der sindical iniciando sua inser??o partid?ria na cena nacional, duas d?cadas antes de se tornar Presidente da Rep?blica, atesta a vitalidade de Juiz de Fora na luta pelas liberdades democr?ticas e pela justi?a social.

Personagens an?nimos ou ilustres fizeram dos anos 80, em Juiz de Fora, um diversificado painel e se integraram no cotidiano da cidade nas mais inusitadas situa?es. Oper?rios, estudantes, professores, jornalistas, donas de casa, banc?rios, escritores, artistas, profissionais liberais, cidad?os e cidad?s juizforanos envolvidos na consolida??o da cidadania deixaram de lado o medo e deram passos no rumo de um novo tempo, onde a participa??o popular passava a ser decisiva. Muitos dos que se foram deixaram como legado o exemplo e a determina??o. As novas gera?es seguramente t?m nessas personagens uma refer?ncia de vida e de dedica??o ?s conquistas, vivenciadas pela cidade.

A edi??o do livro JF - Anos 80 ? um convite ? reflex?o e um resgate da mem?ria de uma d?cada que deixou marcas profundas na trajet?ria da cidade como um n?cleo urbano vivo, pulsante e em permanente transforma??o.