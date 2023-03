A d?cada de 80 foi marcada pela luta para preserva??o de alguns espa?os da cidade. Em 82, a campanha Mascarenhas, Meu Amor (foto ao lado) mobilizou diversos segmentos da sociedade para a transforma??o do pr?dio que abriga hoje o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Avenida Get?lio Vargas, 200). Grito popular, passeatas e abaixo-assinado foram algumas das manifesta?es organizadas na ?poca.

No mesmo ano, foi lan?ada a campanha de tombamento do Cine-Theatro Central. Popula??o, classe art?stica e imprensa se uniram para conservar a mais bela casa de espet?culos da cidade. O projeto do arquiteto Rafael Arcuri e os afrescos de Ang?lo Biggi ganharam prote??o para vivenciar mais um pouco da hist?ria.

Outros lugares n?o tiveram a mesma sorte e sofreram as conseq??ncias do descaso, como a Capela do Stella Matutina (Avenida Rio Branco - galeria de arte e espa?o para shows. Entre os mais marcantes, o de Hermeto Paschoal - e os casar?es da Avenida Rio Branco.