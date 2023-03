Ossiação

Depoimento: Henrique Cabral

Integrante da banda Ossiação

O lance peculiar da década de 80 foi que o rock brasileiro estava iniciando. Lobão, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Os Ronaldos, Raul Seixas, Sangue da Cidade, entre tantas outras bandas introduziram o rock no país. A partir do primeiro Festival de Rock, em Juiz de Fora, no ano de 83, os jovens daqui sentiram a influência desse estilo e tentaram seguir essa onda.

A primeira banda de rock local que me recordo foi a Força Desarmada que tinha a moçada do atual Patrulha 66 na sua formação. Depois vieram Apocalipse, Mercúrio Cromo, Comboio, Eminência Parda, Tucas Band, Black Widow, além das bandas de baile como a Soma, Beatles Forever e Holiday.

A Ossiação surgiu nesse contexto, no ano de 86, e fazia hard rock pesado. Nossas influências eram Deep Purple, Black Sabbat, AC DC e outras do gênero. Não havia essa coisa de couver, todas as bandas tinham que tocar composições próprias em inglês ou português. As nossas letras eram em português e retratavam o cotidiano da época. Algumas delas nos marcaram, como Ninguém é limpo, Andarilho e Pra frente Brasil.

Havia uma efervescência de rock na cidade. Na década de 80, eram três shows por semana, hoje, não temos nada. Vejo que o Brasil estava no "boom"do rock. Tenho lembranças dos shows no Parque Halfeld, Ginásio do Sport, Praça Jarbas de Lery, Ginásio do Olympico e DCE.

A banda continua na ativa, realizando shows na cidade e irá gravar, neste ano, o seu primeiro disco independente com doze músicas da época, como Cristina, Nação e Perca Lutando. Na formação, Henrique Cabral (vocal e letras), China (guitarra), Luiz de Paula (contra-baixo) e Rui de Brito (bateria).