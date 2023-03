Antes de falar sobre a d?cada de 80, Costa lembra que o golpe militar foi a maior decep??o de seu pai. "A id?ia dele, que era ferrovi?rio, era bloquear o avan?o das tropas, mas as pessoas que haviam combinado n?o foram. A sociedade foi tencionada e acredito que n?o teve jeito: os militares tomaram o poder. O Brasil n?o andava e Jo?o Goulart n?o tinha mais voz de comando", analisa.

Para Pantera, o Brasil viveu um hiato: 21 anos de ditadura. "Comparo com a sensa??o do Monumento dos Pracinhas, os soldados que morreram na 2? Guerra Mundial. Eles n?o se realizaram plenamente, porque foram defender uma causa que n?o era deles". Ele se diz uma das v?timas da ditadura, "v?tima existencial", porque perdeu um amigo que defendia a causa dos grileiros e outro que "pirou e se matou". "Ohando pra tr?s vejo que n?o tinha jeito mesmo e acredito na possibilidade disso acontecer novamente. O alto comando das For?as Armadas est?o, atualmente insatisfeitos. Sinto que vivo, novamente, o clima pr?-64", afirma.

Ele chegou a Juiz de Fora em 1974, passou pelo PCB, na clandestinidade, depois MDB e em 1980, na funda??o do PT na cidade era um dos delegados, mas n?o p?de ir devido ao nascimento da filha. Em 82, voltou para Tr?s Rios, onde candidatou-se a prefeito. "Tive um desentendimento s?rio com o PT e sa?. Entendi que o partido era um subproduto da ditadura", comenta. Foi para o Rio de Janeiro e cursou a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e trabalhou numa produtora na ?rea de jingles. "Por coincid?ncia, Artur da T?vola, Sergio Cabral e Afonso Cabral de Melo Franco estavam em campanha pelo PSDB e foram ? Ag?ncia e me conheceram", conta. Depois de participar da funda??o do PSDB voltou ? Juiz de Fora e novamente para o Rio, onde ficou at? 1996.

Mas, Pantera volta no tempo e fala de uma ?poca marcante na d?cada de 80: as Diretas. "Foi marcante, porque tinha a expectativa da aprova??o da emenda", que foi derrotada na C?mara dos Deputados em 25 de abril de 1984. "Uma vers?o muito aceita ? que Tancredo Neves (ent?o governador de Minas Gerais) era contra ? emenda, porque Ulysses Guimar?es seria candidato contra Leonel Brizola e temia que Ulysses perdesse", diz. Segundo Pantera, o "azar dos azares" foi ter Jos? Sarney, vice-presidente de Tacredo Neves como presidente, na elei??o indireta em 1985. "A gente recebia o sal?rio do m?s e tinha que comprar tudo na hora, porque a infla??o era enorme. Eu n?o tinha dinheiro para sair no fim de semana, ent?o a divers?o era abrir a dispensa e ver o que tinha mantimento", diz.

Como m?sico, Pantera analisa os anos 80 como o per?odo em que "a milit?ncia migrou para o rock. Em 1989, por exemplo, eu que abri o showm?cio de Lula no 2? turno, candidato a presidente, mesmo tendo apoiado M?rio Covas no 1? turno. Toquei de gra?a, porque todos eram contra Collor. O mais curioso ? que na ?poca da ditadura falava-se muito do amanh?. Quando veio o amanh?, veio o Collor. Outra decep??o.", lembra.