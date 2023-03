V?rtice

Depoimento: Luizinho Lopes

Integrante do Grupo V?rtice

A d?cada de 80 foi maravilhosa para mim: o in?cio de tudo! Apesar de ter nascido em 79, nos tr?s anos seguintes o Grupo V?rtice se consolidou. Fui um de seus fundadores, juntamente com Oscar Parrot, Thadeu Grizendi, God? Teixeira e Rodolpho Tostes.

O V?rtice caracterizou-se por s? cantar m?sicas pr?prias, atitude esta que nenhum grupo de Juiz de Fora ousava assumir. Sem contar que, de MPB, foi o grupo de maior p?blico da ?poca. Est?vamos a um p? de sair da ditadura, mas a repress?o ainda nos rodeava. As m?sicas do V?rtice traziam mensagens pol?ticas e sociais. Tivemos m?sicas censuradas. Foi uma loucura.

Por causa de nossa qualidade, apresentamo-nos no programa "Som Brasil" da TV Globo, na ?poca comandado por Rolando Boldrin. Isso foi em 82. O programa foi ao ar uns tr?s dias depois da morte da Elis Regina. Infelizmente. Mas a nossa participa??o foi excelente. Repercutiu bastante. Recebemos muitos convites para shows em outras cidades.

Em 83, fiz meu primeiro show sem o V?rtice, na companhia de Andr?a Gomes, tamb?m remanescente do grupo. O show era o "H?stia da Noite". Ainda nesta d?cada, participei de festivais important?ssimos: Ouro Preto(MG), Porto Alegre(RS), S?o Paulo, Avar?(SP), Belo Horizonte, Juiz de Fora e outros. Em 85, mudei-me para Cuiab?, onde fiquei at? o fim de 86. Em 87, fui morar na capital paulista, retornando a Juiz de Fora em 89, onde, na companhia do grande m?sico e psic?logo Edson Zaghetto, apresentei o show "Ponha Til no Cora??o!", no saudoso Teatro S?o Mateus, no Teatro Solar e no Pr?-M?sica. Tamb?m levamos esse show para S?o Paulo, Belo Horizonte e sul de Minas.

Os anos 80 foram os anos de pesquisa, de estudo, de leitura e, principalmente, de descobrimentos. Foi ali, nos 80, que topei com Bu?uel, Borges, Nietzsche, Roland Barthes, Octavio Paz e muitos outros, que influenciaram de forma definitiva minhas composi?es.