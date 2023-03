FULLBANNER

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 468 x 60 px 40kb 18 FPS 5 a 9 10 seg.

Formato localizado no topo do Portal.

HALFBANNER

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 234 x 60 px 30 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

Localizado ao lado direito do topo do Portal.

QUADRADO

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 250 x 250 px 30 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

Localizado em uma grande ?rea a direita do Portal.

RET?NGULO

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 300 x 100 px 40 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

Localizado entre as chamadas na home do Portal.

SUPERBANNER

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 728 x 90 px 40 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

Localizado entre as chamadas na home do Portal.

BARRA VERTICAL

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 250 x 400 px 40 kb At? 18 FPS 5 a 9 15 seg.

POP-UNDER

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 720 x 300 px 30 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

RET?NGULO M?DIO

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 300 x 250 px 30 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

RET?NGULO GRANDE

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 336 x 280 px 40 kb At? 24 FPS 5 a 9 15 seg.

REL?GIO

Dimens?es Peso Frame Rate Flash Anima??o 150 x 60 px 8 kb At? 18 FPS 5 a 9 15 seg.

BOLETIM

Tipos de veicula??o por demais banners:

CM ? CUSTO MENSAL CPS? CUSTO POR SEMANA CPM ? CUSTO POR MIL Veicula??o por 30 dias diretos por zona espec?fica. Veicula??o por 01 semana direto por zona espec?fica. Veicula??o por mil visualiza?es do an?ncio por zona espec?fica.

Localizado entre as chamadas na home do Portal.Localizado antes da chamadas na home do Portal.Localizado sobre as chamadas na home do Portal.Localizado entre as chamadas na home do Portal.Localizado entre as chamadas na home do Portal.Este produto se trata de um cadastro de 5 mil e-mails, formado por estudantes, empres?rios, donas de casa, fornecedores e interessados ligados em tudo que acontece na cidade de Juiz de Fora e regi?o, os quais visitaram o Portal ACESSA.com, habilitando-se para receber mensagens on-line. A fim de qualificar esta ferramenta, garantindo sua efetividade e import?ncia, a ACESSA.com limita a quantidade de ?disparos?, evitando que as mensagens se tornem banais, o que aumenta o interesse de quem as recebe. Desde o envio ? que pode ser acompanhado pelo cliente na sede do Grupo ? at? o encerramento da remessa, s?o fornecidos dados importantes de quantos e-mails receberam o an?ncio e, destes, quantos realmente foram abertos para que as pessoas ampliassem as informa?es nele contidas.FULLBANNERJPG/JPEG/GIF/PNG/BMP468 x 60 px40 kbCPS? CUSTO POR SEMANA Veicula??o por 01 semana