Ter?a-feira, 15 de abril de 2008, atualizada ?s 18h20

Nomes para a CPI que vai investigar Bejani s?o anunciados. Primeira reuni?o acontece nesta quarta

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Juizforanos tomaram o plen?rio da C?mara Municipal de Juiz de Fora na tarde desta ter?a-feira, 15 de abril, para acompanhar a reuni?o extraordin?ria que constituiu a Comiss?o Parlamentar de Inqu?rito (CPI). Cinco nomes v?o compor a comiss?o, que vai investigar o envolvimento do Prefeito Alberto Bejani em crimes de lavagem de dinheiro, posse ilegal de armas, corrup??o ativa e passiva, desvio de verbas e enriquecimento il?cito.

Da oposi??o est?o os vereadores Bruno Siqueira (PMDB) e Rodrigo Mattos (PSDB). Da situa??o, Jos? Emanuel (PSC) e Cid?o (DEM). O vereador Isauro Calais (PMN) ? independente. Os vereadores t?m 45 dias para concluir as investiga?es, que podem ser prorrogados.

Jos? Emanuel, por ser o mais velho, ? o respons?vel por convocar a primeira reuni?o da CPI. Ela est? marcada para esta quarta, 16, quando o presidente, o relator e o cronograma v?o ser definidos. O vereador se diz tranq?ilo. "? a negocia??o da verdade e da justi?a" .

Bruno Siqueira diz que a CPI vai seguir de forma independente e justa para dar explica?es. "Por isso, defendo o afastamento do Bejani enquanto as investiga?es aconte?am, para n?o haver interfer?ncia" .

Sobre o afastamento, o presidente da C?mara, vereador Vicent?o, diz que o Legislativo n?o tem o poder de afastar Bejani durante as investiga?es. "A Constitui??o n?o permite. S? a justi?a pode fazer" . Ele garante que os trabalhos do legislativo v?o acontecer normalmente enquanto a CPI apura os fatos. "As reuni?es da Comiss?o v?o acontecer em hor?rios que n?o sejam o das reuni?es da casa. O vereador que faltar, vai perder o dia, mesmo que esteja trabalhando para a investiga??o" .

O ator Gueminho Bernardes est? parcialmente satisfeito com a nomea??o da CPI. Para ele, os pr?ximos 45 dias s?o muito delicados. "O movimento est? crescendo em volume e intensidade. ? o per?odo de manter a press?o e a vigil?ncia" . A satisfa??o s? vai ser completa quando a verdade for apurada.

Uma manifesta??o est? marcada para a pr?xima sexta-feira, 18 de abril, ?s 11h. A concentra??o vai acontecer em frente ? C?mara e os manifestantes v?o sair em caminhada pelo Centro.