Uma dica interessante para turistas e juiforanos ? a visita ao Centro de Estudos Murilo Mendes. Saiba um pouco mais sobre este espa?o cultural: Centro de Estudos Murilo Mendes Liga??o cultural entre Juiz de Fora e o Mundo





05/10/98

A Universidade Federal de Juiz de Fora recebeu, em 1976, de Maria da Saudade Cortes?o Mendes, vi?va do poeta Murilo Mendes, a biblioteca particular do escritor. Naquela ?poca este acervo foi para a Biblioteca Central da UFJF onde era utilizado por pesquisadores de v?rias ?reas. Nasceram ent?o os projetos Murilo Mendes: O Olho Armado, com exposi?es de artes pl?sticas e Hist?ria Liter?ria de Juiz de Fora - M?dulo Murilo Mendes, com palestras, cursos, resenhas, mostras bibliogr?ficas, publica?es, pain?is, orienta??o de v?deo e sub-projetos no setor de literatura.

Em 1986 a vi?va Maria da Saudade confirma sua inten??o de "alargar as doa?es, na medida do poss?vel". Mas s? em 1993, atrav?s do ent?o Presidente da Rep?blica Itamar Franco, que a UFJF consegue negociar a transfer?ncia do arquivo e das obras de Murilo Mendes, como tamb?m do seu acervo de artes pl?sticas, de Portugal para o Brasil. Inaugura-se o Centro de Estudos Murilo Mendes em 28 de agosto de 1994, no pr?dio da antiga Faculdade de Letras da UFJF.

O acervo do poeta Murilo Mendes deu origem ? Biblioteca, com cerca de 2860 livros de diversas ?reas, e ? Pinacoteca, com mais de 160 obras, muitas ainda preservam dedicat?rias e coment?rios dos artistas, o que faz com que o CEMM tenha um dos maiores e mais importantes acervos de arte moderna no Brasil, com obras de C?ndido Portnari, Pablo Picasso, Juan Mir?, Alberto Magnelli, Ismael Nery, entre outros nomes nacionais e internacionais.

Atualmente est?o em exposi??o 18 obras do artista italiano Alberto Magnelli. S?o obras que v?o desde 1933 a 1970, compostas por desenhos, ?leo sobre tela, guaches, colagens e serigrafias. A mostra conta ainda com textos de Murilo Mendes e telas originais de artistas contempor?neos como Picasso, Guignard, Doratzo, Perilli, Corpora, entre outros. Na se??o Exposi?es do caderno Agenda est?o mais informa?es sobre a mostra de Magnelli.

O CEMM fica aberto para visita??o de segunda ? sexta, das 9h ?s18h, na Avenida Bar?o do Rio Branco, 3372. Telefone: 213-3931.

Colabora??o: Luciana Valentin de Souza Lima,

estudante do 4? per?odo

da Faculdade de Comunica??o da UFJF