Dica de Turismo

Um Parque Zoobot?nico ser? criado em Juiz de Fora

Parque da Lajinha ? uma das ?reas tradicionais de turismo e lazer da cidade vai ganhar novos atrativos.

13/10/98

O Parque da Lajinha foi criado em 1983 e ? um dos principais pontos tur?sticos de Juiz de Fora. Situado na Avenida Paulo Japiassu Coelho, no Bairro Teixeiras, ocupa uma ?rea de 140 mil m2 , possui duas cachoeiras, um lago, quiosques, campo de futebol, pista de bicicross, churrasqueiras, chafariz e um coreto. Juntamente com as matas do Campus Universit?rio, da Reserva de Santa C?ndida e do Morro do Imperador, sua ?rea fazia parte da Mata Atl?ntica. O parque municipal fica aberto diariamente das 8:00h ?s 17:00h, recebendo, em m?dia, 100 visitantes por dia. Dois conv?nios assinados pela Prefeitura no dia 22 de setembro v?o viabilizar sua transforma??o em um Parque Zoobot?nico.

Uma concep??o moderna de Zool?gico

Animais vivendo em seu habitat natural, n?o em jaulas. Trilhas para caminhada permitindo maior contato direto com a natureza. N?cleo de reprodu??o de animais amea?ados de extin??o. Orquid?rio, bromeli?rio e uma alameda com esp?cies raras de plantas e flores. Tudo isto poder? ser encontrado no Parque da Lajinha ap?s sua transforma??o em Parque Zoobot?nico. Este projeto ? uma das a?es previstas na(compromisso firmado entre os pa?ses que participaram da Confer?ncia das Na?es Unidas sobre Desenvolvimento Sustent?vel em 1992, no Rio de Janeiro, no sentido de promoverem o desenvolvimento econ?mico sem prejudicar o meio ambiente. Juiz de Fora ? o primeiro munic?pio de Minas Gerais e o quinto do Brasil a adot?-la. Ela faz parte das iniciativas tra?adas pelo Plano Estrat?gico de Juiz de Fora para melhorar a qualidade de vida na cidade.)

Dois conv?nios firmados pela Prefeitura Municipal, atrav?s da Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico, garantem o desenvolvimento deste projeto. Eles foram assinados no dia 22 de setembro. O primeiro, tem como parceiro a Funda??o Jardim Zool?gico da Cidade do Rio de Janeiro (RioZoo).

Em agosto do ano passado, a convite da SMDE, a RioZoo realizou um estudo em sete ?reas da cidade e concluiu que o Parque da Lajinha ? o local mais apropriado para a instala??o de um Zool?gico. Dentre os aspectos que determinaram esta escolha, o Presidente da Funda??o, Vicente Luiz Cantini destacou a exist?ncia de um grande lago, as benfeitorias j? realizadas, como portarias, estacionamento e vias internas, al?m da localiza??o privilegiada do Parque, permitindo f?cil acesso pela BR- 040.

Segundo o Secret?rio de Desenvolvimento Econ?mico, Jo?o Carlos V?tor Garcia, este ? um projeto multifacetado que abrange os aspectos educacional, cient?fico e tur?stico. Ele acredita que sua execu??o tornar? o Parque um referencial para o lazer na cidade e regi?o. ?Trata-se de um conceito moderno de zool?gico, ligando a preserva??o da fauna a estudos cient?ficos de esp?cies amea?adas de extin??o?, afirma.

A Funda??o RioZoo est? encarregada de elaborar o projeto f?sico, arquitet?nico e or?ament?rio para a instala??o do Zool?gico. Dentro de tr?s meses vai apresentar um levantamento detalhado sobre as condi?es atuais do Parque da Lajinha. Ser?o constatadas as possibilidades de cria??o de espa?os apropriados para a exposi??o de animais, sem a utiliza??o de jaulas, e um estudo do tratamento veterin?rio, biol?gico e nutricional que eles devem receber. Ser? analisada tamb?m a possibilidade de cria??o de um n?cleo de reprodu??o de animais amea?ados de extin??o.

Em troca, a Prefeitura vai fornecer transporte, hospedagem e uniformes para os 170 funcion?rios da RioZoo que estar?o envolvidos no projeto. Mas, a PMJF n?o vai ter nenhum gasto. Tudo est? sendo garantido pelas empresas patrocinadoras e parceiras do projeto. Um ZooM?vel, expondo animais empalhados, foi instalado no Parque da Lajinha, entre os dias 04 e 08 de maio para testar a receptividade da comunidade. No ve?culo, havia esp?cies de mam?feros, aves e r?pteis com ficha t?cnica e hist?rico de cada um. Durante este per?odo, mais de mil pessoas estiveram presentes no parque para ver o ZooM?vel. O Assessor Executivo da SMDE e coordenador do projeto, Carlos Willian Ragone Jabour, numa previs?o otimista, acredita que o Zool?gico de Juiz de Fora chegue a receber a visita de 300 mil pessoas por ano.

Um espa?o para estudos cient?ficos e educa??o ambiental

O segundo conv?nio, tamb?m assinado no dia 22 de setembro, foi entre a SMDE e oformado pela Empresa Municipal de Pavimenta??o e Urbaniza??o (Empav), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Pol?cia Florestal, Associa??o do Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA-JF), Sindicato Rural, U&M Constru??o Pesada, Sesiminas e o Instituto de Ci?ncias Biol?gicas e Geoci?ncias da Universidade Federal de Juiz de Fora). Atrav?s dele, ser? implantada e garantida a conserva??o de uma reserva ambiental no Parque da Lajinha. As a?es do Grupo, em conjunto com as da Funda??o RioZoo, ? que ir?o possibilitar a cria??o do Parque Zoobot?nico.

No Parque ser? constru?do tamb?m um anfiteatro. Contando com recursos audiovisuais, ser? um espa?o destinado ?s a?es de educa??o ambiental. Atividades de Pesquisa e Extens?o da UFJF poder?o ser desenvolvidas no orquid?rio, no bromeli?rio e em outros setores. Carlos Willian afirma que o Parque Zoobot?nico da Lajinha ? um projeto de vanguarda, pois estar? adotando procedimentos comuns em parques de primeiro mundo. ?O objetivo da atual administra??o ? promover melhores condi?es de vida para a popula??o. Nada mais receptivo do que a cria??o de ?reas recreativas que possuam espa?o para o desenvolvimento da educa??o ambiental?, afirma.

Projeto incentiva turismo

Segundo o Diretor do Departamento de Planejamento do Ipplan, ?lvaro Gianinni, o Parque da Lajinha ? objeto de preocupa??o por estar sendo degradado pela a??o do homem, al?m de j? ter perdido parte consider?vel de sua ?rea. Assim como a SMDE, o Ipplan est? empenhado em consolid?-lo como um espa?o de lazer da cidade e toda regi?o.

Para incentivar o turismo, o Ipplan estuda a possibilidade de promover um concurso nacional para a cria??o do projeto de um restaurante a ser instalado no Parque. Ele teria como parceiros o Instituto de Arquitetura Brasileiro (IAB) e a Sociedade de Arquitetos e Urbanistas de Juiz de Fora (SAL-JF).

?Por enquanto, n?o h? nada confirmado?, enfatiza ?lvaro. ?Mas, a id?ia ? de que o restaurante possa funcionar tamb?m de forma independente, n?o estando seu atendimento limitado aos hor?rios de funcionamento do Parque?, finaliza.

Colabora??o: Juliana Escobar Estudante do 7? Per?odo da Faculdade de Comunica??o Social da UFJF