Dica de Turismo Museu do Folclore/F?rum da Cultura

Com um acervo de 2.000 pe?as de material hist?rico e artesanato regional, nacional e internacional, o Museu do Folclore pertence ? Universidade Federal de Juiz de Fora e est? localizado no F?rum da Cultura, importante espa?o cultural, que disp?e de teatro e galeria de arte. Devido ? sua arquitetura e hist?ria, o pr?dio do F?rum da Cultura ? tombado pelo Patrim?nio Hist?rico Municipal.

Dentre as pe?as expostas, predominam as de barro, metal e madeira, mas h? tamb?m materiais inusitados, como fios de telefone, bolinhas de gude e conchas, dando forma a animais, pres?pios e uma diversidade de objetos. De artesanato, utens?lios de cozinha, m?veis, esculturas, tecelagens, rendas, bordados, entre outros. Obras como as de Mestre Vitalino, de Caruaru-PE e C?cero Campos, de Divin?polis, MG, dividem espa?o com a cria??o de artes?os an?nimos do pa?s cujo tra?o marcante ? sua diversidade cultural.

O Museu est? instalado no F?rum da Cultura desde 1975. Sua origem, contudo, data de 1965, quando o professor Wilson de Lima Bastos, ent?o presidente do Centro de Estudos Sociol?gicos de Juiz de Fora, come?ou a colecionar algumas pe?as de artistas populares de diferentes regi?es do Brasil.

Localizado na Rua Santo Ant?nio, 1112, o Museu do Folclore est? aberto para visitas de segunda a sexta, das 14h ?s 21h. Contatos para doa??o podem ser feitos pelo telefone 215-3850.

Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998

e Informativo da Coordena??o de Imagem Institucional da UFJF.