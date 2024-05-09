Dica de Turismo Theatro Central

Constru?do em 1929, o Theatro Central ? considerado o mais importante teatro mineiro e ? tombado pelo Patrim?nio Hist?rico Nacional. As pinturas do teto, feitas por Angelo Biggi, representam a mais pura pintura muralista de tradi??o italiana. Com seus 2.300 lugares, ? palco de grandes eventos art?sticos ao longo deste s?culo. Est? localizado na pra?a Jo?o Pessoa, no Cal?ad?o da Rua Halfeld.

Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998