Sexta-feira, 2 de maio de 2014, atualizada às 10h57

Jovem morre em acidente de carro na avenida Brasil

Um jovem de 21 anos morreu após bater em um poste no viaduto Ramirez M. Gonzalez, na avenida Brasil, altura do acesso Norte, durante a madrugada da última quinta-feira, 1º de maio, em Juiz de Fora.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, o condutor perdeu o controle do veículo, um Ford Escort, placa de Santos Dumont, bateu no poste e morreu na hora. No boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) disse que não teve acesso à documentos de porte obrigatório do condutor, além de ninguém ter se prontificado à ficar com o carro.

