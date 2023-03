Associação Comercial

Fl?via Machado

10/07/2001

Antes da inaugura??o, ?s 19h, ser? entregue a Comenda Daniel Pinto Corr?a ao prefeito Tarc?sio Delgado, ao presidente da Copasa, Marcelo Siqueira, ?s dire?es da U&M Constru??o Pesada e do CIEE (Centro de Integra??o Empresa-Escola de Minas Gerais) e ? Arbex Filhos Ltda. - Casa e Camisaria Vit?ria.

Em seguida, ser? inaugurado tamb?m um posto de atendimento do Sebrae de Juiz de Fora - o balc?o Sebrae, que vai disponibilizar informa?es gerenciais e de marketing para os micro e pequenos empres?rios da cidade.

Um baile popular, com shows de pagode e m?sica sertaneja na Pra?a da Esta??o, encerram as comemora?es do anivers?rio da sede.

Na quarta, dia 11 de julho, toma posse o Conselho Comunit?rio e, ?s 20h, acontece a reabertura do Espa?o Cultural da Associa??o, com a coletiva dos artistas pl?sticos Dnar Rocha, Henrique Lott e Renato Stehling. As 18 obras estar?o em exposi??o at? o dia 30 de julho.

Patrim?nio Hist?rico

O pr?dio constru?do em 1918, pela Construtora Pantaleone Arcuri, faz parte do N?cleo Hist?rico da Pra?a Jo?o Penido, tombado pelo Patrim?nio Hist?rico Municipal em 1999, juntamente com o Hotel Renascen?a, o Cinema S?o Luiz e a Esta??o Ferrovi?ria.

As obras da reforma e restaura??o da sede da Associa??o demoraram cerca de um ano para serem conclu?das. O trabalho envolveu restaura??o das pinturas e obras art?sticas, cujo respons?vel foi o artista pl?stico, Henrique Lott. As pinturas do sal?o nobre, com cerca de quatro metros de altura, foram feitas pelo artista pl?stico ?ngelo Biggi, tamb?m autor das pinturas do Cine Theatro Central.

A reforma tamb?m consistiu na recupera??o do telhado e constru??o de um novo forro, servi?os executados por duas empresas de Juiz de Fora. O investimento total das obras foi de, aproximadamente, R$ 200 mil.