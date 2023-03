Cores, estampas e tecidos para compor as mesas no verão



Luiz Henrique Duarte 13/10/2017

As mesas contemporâneas podem ser montadas de várias maneiras, mesclando cores e estampas, como também tecidos diferentes, de acordo com as tendências lançadas neste verão, ditando a moda de vanguarda que rege esta estação. O mesmo estilo presente em nossos ambientes, que integra o projeto de interiores, deve estar em equilíbrio e em harmonia com as nossas mesas, mesmo trabalhando com temas diferentes para decorar, independentemente da proposta.

A arquitetura moderna permite criar espaços práticos e bastante funcionais, visando atender os usuários de acordo com as suas necessidades, e o mesmo, equipara-se na hora de escolher as dimensões das mesas para almoço ou jantar, onde podemos integrá-las em variados ambientes, sejam em salas, cozinhas ou áreas de convivência gourmet, como varandas. O mobiliário dos espaços atuais, assim como a paleta de cores e revestimentos, devem ser observados para a escolha da rouparia de mesa, sejam os jogos americanos, toalhas ou trilhos decorativos.



Cores e estampas



As cores e estampas atemporais são as grandes propostas desta primavera-verão, quando o azul serenity, laranja flame, verde greenery, pink yarrow, além do rosa quartzo e o yellow primrose, são as nuances em evidência, segundo o Instituto Pantone, responsável por catalogar as tonalidades que estarão presentes no mundo do design e na moda da alta costura. As designers de roupas de cama e mesa Renata Campos e Rosângela Almeida Brasil (R&R Atelirer) mesclam tecidos nobres com a alquimia de criar mesas diferentes, reunindo adornos, aparelhos de serviços, copos e taças, em diferentes composições, com muito equilíbrio e harmonia, tudo isso, em uma coleção lançada por elas, com a escolha dos tecidos direcionado a designer de mesas Laura Bastos. "Neste final de ano, lançamos a coleção verão Cápsula, assinada por Laura Bastos, com peças que não repetem-se", explica Renata.



As peças e todos os elementos de apoio, que compreendem os acessórios auxiliares, como bowls, espátulas, jarras, suqueiras e porta-guardanapos, precisam estar sempre de acordo com as louças e faqueiros, que completam e ornamentam as composições. As mesas para esta estação precisam de passar um frescor em sua organização, além de agregar o conforto dos usuários com elementos funcionais, os quais podem ser usados sem restrições ou limitações. Os tecidos e a rouparia de mesa são importantes nesta escolha, que trará um diferencial exclusivo e único na hora da montagem, com uma proposta nobre para cada uma das ocasiões. "Como propõe o verão, as cores são alegres, com flores, listras e composês vivos, e os tecidos resistentes, com muito linho natural, tudo isto, estão entre as tendências", ensina Renata.



Mesas e ideias



Para um jantar descontraído, elegante e informal, com uma atmosfera sofisticada, onde, as cores em evidência podem fazer parte da composição dos adornos para a mesa, os trilhos paralelos, em azul turquesa e pink, com motivos florais tropicais, contrastam com o tampo em vidro off-white, destacando-se os guardanapos em linho e detalhes com renda guipir. As orquídeas naturais pink, e os castiçais, com motivos marinhos, celebram a retratação da natureza. Os cachepôs aramados, sintetizam novas propostas para a nuance bronze. "Esta mesa é uma proposta descontraída, com um floral alegre e elegante", afirma Renata.



O espaço gourmet também é cenário de comemorações e reuniões informais, recebendo outras tonalidades de jogos americanos e trilhos, onde a paleta de cores, compreendendo o amarelo, azul e laranja, evidencia as taças em âmbar, como o par de arranjos, em dois belíssimos cachepôs, com flores naturais desta estação. "Nós pensamos em um espaço gourmet, integrado até mesmo com uma churrasqueira, visando esta mesa com o tampo em madeira, aqui da Dommanni Alta Decoração", relata Renata.



Os mini-tachinhos, em cobre, servem aos convidados entradas e petiscos, e são usados para adornar a mesa, como os guardanapos expostos sobre os pratos de refeições, na posição vertical. Outra proposta de mesa foi idealizada para um chá tropical de verão, onde as xícaras e o aparelho em cerâmica artesanal aguçam os olhares. Uma composição de suculentas naturais humanizam a decoração, evidenciando charme e personalidade. Os trilhos de mesa, em linho natural, com flores adjacentes, podem ser utilizados duplamente. "Esta mesa é para um chá de verão, com cerâmicas na mesma tonalidade das flores turquesa-esverdeada dos trilhos, ora colocados de um lado, ora na outra face lisa. Os souplasts, em madeira, e os guardanapos em linho bege, com passamanarias, dialogam com os jogos americanos em crochê, os estilos vintage e contemporâneo juntos e misturados".



Faça você



A última proposta engloba uma mesa clássica para um jantar formalizado por um menu-gourmet elaborado, onde as louças brancas presentes no aparelho de jantar, emergem o dourado dos adornos, presentes em elementos setorizados, como castiçais, cachepôs, jarras e um porta-jóias em porcelana. Os jogos americanos, também em linho natural, com suntuosas aplicações em guipir, recebem guardanapos idênticos para criar uniformidade. As flores naturais brancas, exalam um aroma suave para receber os convidados em nome dos anfitriões, oferecendo-lhes às boas-vindas. "O dourado, pode estar presente em vários detalhes, voltando novamente com tudo na decoração " finaliza Rosângela.



Algumas dicas regem a hierarquia das mesas:

Em mesas retangulares, podem ter trilhos paralelos, deixando os jogos americanos ou souplasts para às cabeceiras.



Os copos e taças, devem apresentar algumas cores dos jogos americanos, toalhas ou trilhos.



Dê preferência para a vegetação natural, faça arranjos florais com folhagens de seu jardim.



As flores devem ser harmonizadas com a paleta de cores de sua mesa, em uma sobreposição com os tons dos tecidos.



Utilize peças que já possui em seu acervo de adornos, caso, precise de outras, alugue em empresas para festas.



Cores fortes devem ser trabalhadas com mesas de tampos neutros, sejam de vidros totalizados, laqueados ou em madeira.



O dourado voltou a cena, através de adornos e faqueiros.



O verde está em alta para os adornos, aparelhos de serviços e tecidos, em todas às composições para às mesas elegantes.

Você pode misturar peças, como pratos e taças avulsas, porém, com muito equilíbrio.



Faça sua mesa ter o seu estilo e personalidade! Reutilize tudo o que já possui e inspirei-se em nossas ideias e sugestões. Uma casa arrumada, sempre tem uma mesa prontinha para receber os amigos e toda a família!



As fotos exclusivas de Angeliza Lopes Aquino registram.