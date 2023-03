O motivo do acidente ainda n?o foi revelado, mas a madrugada dos moradores do edif?cio foi bastante agitada

Envie a sua foto pelo link SUA NOT?CIA, clique aqui

Na madrugada desta quarta-feira, dia 12 de mar?o, um apartamento do Edif?cio Ipanema (rua Santo Ant?nio pr?ximo a rua Fernando Lobo) pegou fogo. Segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros, Coronel Magalh?es, o inc?ndio teve in?cio ?s 02h da manh?.

"Em menos de cinco minutos n?s chegamos ao local e conseguimos rapidamente conter o fogo, por isso nos demais apartamentos ao redor n?o aconteceu nada. As v?timas perderam tudo, mas foram salvas e est?o bem" , comenta.

O tenente comenta, ainda, que a sorte ? que as instala?es do pr?dio estavam todas em dia com a taxa de inc?ndio. "As pessoa n?o entendem porque pagar esse valor, mas ? como o seguro de um carro, a gente nunca sabe quando vai precisar" , afirma.

A maior dificuldade em conter o acidente foi o grande volume de fuma?a gerado e, segundo a assessoria do corpo de bombeiros, foram precisos cerca de 15 homens em cinco viaturas e, aproximadamente, 5 mil litros de ?gua para deter o fogo e terminar o pesadelo da fam?lia envolvida. O tempo de a??o foi de 40 minutos.