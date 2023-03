Longas filas para tirar carteira de identidade na Câmara

No segundo dia da medida que limita a 120 senhas por dia, usuários chegam cedo e são surpreendidos

29/01/2015

No segundo dia em que entrou em vigor o limite de 120 senhas diárias para fazer requerimento de Carteiras de Identidade – tanto primeira quanto segunda via, uma longa fila já pode ser vista no Parque Halfeld por volta das 8h, quando começa o atendimento. Segundo a doméstica Patrícia Bueno, 41, que buscava tirar a segunda via do documento, a ação poderia ter sido mais divulgada. "Não sabia (do limite). Provavelmente vou ter que voltar amanhã mais cedo, porque acho que não vou conseguir hoje", diz.

A medida foi anunciada na tarde da última terça-feira, 27 de janeiro, e foi tomada em função da grande demanda pelo serviço. A previsão é que as senhas sejam mantidas até 13 de fevereiro, véspera do feriadão de Carnaval. Pessoas interessadas em obter informações, entretanto, podem fazê-lo durante o horário comercial, das 8h às 18h.

