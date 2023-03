Móveis com detalhes metalizados são tendências na decoração

Luiz Henrique Duarte 24/11/2017

Há muitos anos os projetos da arquitetura de interiores estavam direcionados para os mobiliários confeccionados e produzidos em madeiras brutas, incluindo os armários embutidos da marcenaria planejada e os móveis de apoio, como as cadeiras, aparadores e buffets para as salas de estar e jantar. Com o desenvolvimento do design contemporâneo e as várias questões relacionadas a sustentabilidade, os designers brasileiros e internacionais criam os seus projetos com a utilização das lâminas em madeira, tornando suas concepções ecologicamente corretas e bem mais flexíveis, devido à enorme variedade de tonalidades encontradas através das placas. Atualmente, as tendências incidem para os móveis retilíneos e com detalhes metalizados, proporcionando uma atmosfera aconchegante e uma sensação de leveza dentro de todos os espaços. Os metais acobreados, em aço inox e corten, bronze ou cromados, precisam de estar em equilíbrio e harmonia com a paleta de cores, os revestimentos e todos os acessórios decorativos coadjuvantes, agregando estilo e personalidade aos ambientes. O cenário luminotécnico e o paisagismo natural ajudam a provocar os sentidos visuais e humanizam a estética dominante de todos os espaços, sejam corporativos, comerciais ou residenciais, evidenciando os detalhes metalizados dos móveis ou em pequenos objetos de arte.

Décor e tendências



A decoração moderna proporciona aos espaços da atualidade multiplas possibilidades relacionadas ao mobiliário de vanguarda que, com a utilização dos materiais corretos e da tecnologia, somam durabilidade e qualidade, observando também as questões funcionais e práticas, além da facilidade em suas manutenções diárias. Os metais decorativos permitem aos ambientes uma sofisticação ímpar, que destacam-se as bases estruturais dos sofás, laterais de aparadores e detalhes frisantes de muitos móveis, como a estrutura de apoio para os tampos das mesas centrais ou de jantar. Para as pequenas e médias peças do mobiliário, os metais podem ser inseridos na composição de cadeiras, puffs individuais, poltronas de aproximação e mini-mesas ornamentais.



A arquiteta Giovanna Brigatti assina vários projetos com a utilização de metais decorativos, observados em detalhes coadjuvantes, através dos acabamentos das peças de mobiliário contemporâneo. A arquiteta idealizou vários ambientes, utilizando sofás, mesas e elementos decorativos arrojados e com design (Mod 01) para ilustrar o metalismo fashion no design de interiores. O mobiliário metalizado é uma das grandes tendências do design, permitindo dentro de seu uso, a composição de vários ambientes únicos, independente do estilo de decoração, seja do clássico ao clean, do boho ao casual. "Os móveis com detalhes em metais seguem as tendências internacionais, e estão com um design mais delicado, seguindo uma linha até mais orgânica", relata a profissional.



"Os móveis de alguns anos eram confeccionados em madeira bruta, e hoje, são fabricados em lâminas, proporcionando acabamentos laqueados até mesmo com resinas", argumenta Giovanna. Os detalhes metalizados podem compor qualquer parte destes móveis, desde o tampo, base ou laterais, conferindo uma identidade sensacional para cada peça fabricada. Estes móveis estão com as linhas, cada vez mais retas, permitindo um espaço mais clean e descontraído. "O mobiliário moderno está cada vez mais direcionando-se para os traços de linhas retas, e os móveis metalizados podem fazer uma brincadeira com os cortes, desenhos, dobraduras, e até mesmo sua estrutura", explica a arquiteta.



A arquitetura nórdica mostra ambientes clean em seus projetos, somando a paleta de cores e aos móveis detalhes em metais, principalmente aos acobreados. "Hoje, observamos uma estética aliada à leveza, e o metal proporciona isso, seja na base das mesas, trabalhadas com delicadeza, ou através dos detalhes em aço corten, como também, em elementos vazados e composições proporcionando simetria" afirma a profissional.



Saiba usar



Para integrar os móveis metalizados em nossos principais projetos de interiores, devemos levar em consideração as dimensões do espaço e a finalidade de uso para aquele ambiente, direcionando assim as nossas escolhas. Existem metais que não reagem bem com ambientes externos, como varandas gourmet, devido a sua exposição excessiva ao calor e sol, como os cromados, podendo ocorrer uma deterioração das peças. "O alumínio, titânio e o inox podem muito bem compor as áreas externas, como o corten", ensina Giovanna.



Entretanto, todos os ambientes restantes, onde os móveis metalizados podem ser expostos resultará em um décor extremamente satisfatório. Mas, recomenda-se evitar muitos metais em um ambiente, para não ocorrer uma profusão deste mesmo material e desvalorizá-lo simultaneamente. "Os metais ficarão lindos em qualquer lugar, desde em ambientes destinados para o estar e jantar, quartos, e armários de cozinhas, até em detalhes de cabeceiras de cama", analisa a profissional. Os metais dourados estão voltando com força total, representando um it a mais nas ambientações, mas deve-se dar a preferência para os de tonalidades foscas.

Siga sempre um projeto com a ajuda profissional de um arquiteto ou designer de interiores.

Os metais em aço inox oferecem maior durabilidade e resistência.

Os tons acobreados e bronze, categoricamente, sintetizam ambientes personalizados e requintados.

O aço corten é resistente para áreas externas, proporcionando espaços totalmente contemporâneos.

Para as bases estruturais de sofás, os cromodados, propagam muito brilho e glamour aos ambientes, porém, evite o contato dos animais de estimação próximos a eles.

As mesas centrais com detalhes metalizados na estrutura não necessitam de muitos adornos.

Evite metalizar tudo em um único ambiente, escolha no máximo duas peças tipo sofás e mesas centrais.

Para as mesas de jantar, os metais em sua estrutura conferem estilo.

Móveis com frisos metalizados podem ser expostos em qualquer ambiente.



Para compor os ambientes com os móveis metalizados, podemos inserir vários elementos decorativos, porém, com equilíbrio e harmonia. "Podemos dar uma verticalizada dentro dos ambientes, com quadros e poucos adornos nas mesas de centro, como livros e pequenos objetos, deixando, o destaque maior para os móveis metalizados", ensina Giovanna. A tonalidade da paleta de cores, dos revestimentos dos sofás, podem ser neutras, deixando as almofadas mais coloridas, mas, com tecidos escuros, como o preto e o cinza chumbo, onde, os metais estarão destacando-se cintilantes em qualquer circunstância. "Se você está colocando um móvel, com design diferenciado, igual a estes desenvolvidos através do Silvio Romero, você poderá expor poucos adornos ", finaliza a arquiteta.



Com os ambientes mais compactos, devemos optar por sofás menores, como outras peças de nosso mobiliário, aumentando a sensação de amplitude dos espaços, principalmente com a utilização de móveis com detalhes metalizados.



