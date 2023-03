?nibus parados na Rio Branco Motoristas de ?nibus fazem protesto rel?mpago para reivindicar melhorias de sal?rio e acabam atrasando in?co das provas do Pism na UFJF

19/12/2007

Motoristas e trocadores das empresas de transporte p?blico de Juiz de Fora paralisaram os trabalhos por volta de 11h30 desta quarta-feira, 19 de dezembro. Cerca de 500 carros ficaram parados ao longo da Avenida Rio Branco. O movimento durou pouco mais de uma hora e foi decidido em assembl?ia, que aconteceu ?s 9h30 do mesmo dia.

"A paralisa??o ? uma resposta ao descaso dos patr?es, que ao receber as nossar reivindica?es, n?o garantiram a data base, n?o ofereceram nada e n?o quiseram negociar. Estamos cobrando a abertura das negocia?es e respeito aos funcion?rios" , diz o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo de Juiz de Fora (Sinttro), Paulo Avezani.

Segundo ele, se a data base n?o for garantida at? 1? de fevereiro, os trabalhadores podem perder direitos j? conquistados. "Eles podem perder a cesta b?sica, o ticket alimenta??o, o seguro de vida e o plano de sa?de" . Al?m disso, a categoria reivindica 9,7% de reajuste, diminui??o da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, fim da compensa??o de trabalho, fim da jornada de trabalho bipartida e tripartida e troca de fornecedor da cesta b?sica.

O superintendente da Ag?ncia de Gest?o do Transporte e Tr?nsito (Gettran), Ronaldo Toledo, compareceu ? manifesta??o e disse que o papel da Gettran, naquele momento, era o de minimizar os problemas trazidos para o tr?nsito.

"Eles t?m todo o direito de fazer as reivindica?es, mas n?s precisamos evitar as complica?es e estamos fazendo desvios para n?o prejudicar o tr?nsito, por isso deslocamos todos os agentes de tr?nsito para o local. N?o vamos tirar ningu?m a for?a daqui. A manifesta??o deles ? por moltivo salarial, n?o tem nada a ver com a Gettran" , diz Ronaldo.

Por?m, a presen?a da Gettran causou uma certa revolta aos manifestantes. "A nossa manifesta??o seria de uma hora, mas a Gettran est? interferindo estranhamente e quebrando o movimento. N?o temos nada a ver com a Prefeitura. Estamos reivindicando melhorias" , explica Paulo.