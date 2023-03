Luiz Henrique Duarte 26/09/2014

Ladrilhos hidráulicos: saiba como usar

O ladrilho hidráulico é um tipo de revestimento artesanal, onde sua base é o cimento. Seu apogeu foi entre o século XIX e meados do século XX. Atualmente, o resgate da estética do passado, aliado com a busca de soluções para revestimentos exclusivos e personalizados, contribuiu para a produção do material. Hoje é usado em paredes, pisos e móveis.

No Brasil

Os primeiros ladrilhos hidráulicos chegaram ao Brasil vindos de Portugal, da França e Bélgica. No final do século XIX, a arte da fabricação foi ensinada aos imigrantes italianos, que moravam em São Paulo, onde surgiram as primeiras fábricas.

Como Usar

Podem ser utilizados como elementos decorativos em cozinhas, áreas gourmets, banheiros e lavabos, locais de grande circulação de pessoas como calçadas, restaurantes e lojas.

Hall de entrada e escritórios, para setorizarem os ambientes e espaços.

Dicas

O jogo de luzes favorece o destaque

Cuidado com as misturas para não carregar demais o ambiente

Aproveite o que você já possui em termos de móveis e acessórios, partindo para a combinação dos ladrilhos

Ideal para compor ambientes neutros para receber um canto de destaque

Desenhos e Formas

A partir da escolha do molde, é possível criar as mais diversificadas cores e paginações.

Podem ser produzidos de logomarcas à painéis de patchwork.

Assentamento e Manutenção

No processo de montagem, o arquiteto, fabricante ou designer de interiores, deve fornecer a planta técnica para o profissional da montagem. Normalmente é feito com a junta seca, o cliente pode optar pelo rejunte ou argamassa, porém deverá ser indicada pelo fabricante.

A manutenção deverá ser feita com água e sabão neutro, jamais usar produtos ácidos.

Reprodução Adesiva

No mercado, existem reproduções em adesivos vinílicos, fácil de aplicar. Podem ser usados em banheiros e cozinhas, não soltam, porém não permitem a limpeza com produtos específicos, somente um pano úmido.

As fotos seguem como exemplo, das diversas maneiras de usar.Encontre a sua,seja criativo!

Ah! Quase esqueci, também existem cerâmicas ou azulejos, que imitam bastante, porém nada melhor do que ter os originais ,produzidos artesanalmente, não tem charme e "bossa" maior!L

Fotos: Divulgação

Luiz Henrique Duarte é Bacharel em direito, designer de interiores graduado, jornalista apaixonado por arte clássica e contemporânea, boa música, arquitetura e tudo relacionado à estética do bem viver.

