Lan House

Alguns espa?os que oferecem divers?o em rede em Juiz de Fora

Rita Couto

*colabora??o

02/06/2005

V?rios computadores conectados em rede onde mais de 20 pessoas podem se divertir em um ?nico ambiente virtual. A lan house, uma vers?o hi-tech dos fliperamas, ? o mais novo conceito de divers?o nas cidades de m?dio e grande porte do mundo todo.

Surgida e difundida em 1996 na Cor?ia, a lan house (lan ? abrevia??o de local area network, rede local de computadores) s? chegou ao Brasil em 1998 e a partir de ent?o revolucionou as op?es de entretenimento. Na verdade, as casas n?o oferecem apenas games multiplayers nos quais as partidas s?o disputadas entre v?rios usu?rios, mas tamb?m internet e escrit?rio eletr?nico.

Abaixo listamos algumas das v?rias lan houses existentes em Juiz de Fora para que voc? possa conhec?-las melhor e se divertir. Confira!

Lan for Fun

A Lan for Fun est? localizada ? Rua Padr? Caf?, 145. O telefone de contato para mais informa?es ?: 3224-6233

A Lan Station est? localizada ? Rua Sto Ant?nio, 1490. O telefone para contato e mais informa?es ? 3212-5224

Lan Station

Highlander Games

A Lan Highlander Games est? localizada ? Rua Padre Caf?, 62. O telefone para contato e mais informa?es ?: 3232-9103



A Lan Gigabyte Games est? localizada ? Avenida Independ?ncia, 2135. O telefone para contato e mais informa?es ? 3241-1196

Gigabyte Games

Se voc? conhece alguma outra lan house em Juiz de Fora, envie as informa?es e uma foto para redacao@acessa.com