Bancários voltam a se manifestar por campanha salarial

Os bancários de Juiz de Fora voltaram a se manifestar em prol de reajuste salarial e melhorias gerais nas condições de trabalho, na tarde desta quarta-feira, 8 de setembro. O movimento foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul de Minas (Sintraf-JF) e teve como objetivo conscientizar a população sobre a luta da classe. De acordo com o presidente do Sintraf-JF, Marcos Louzada, o protesto é também forma de mostrar que a categoria tem disposição de luta.

A categoria reivindica reajuste salarial de 11%, aumento do piso salarial, redistribuição da Participação dos Lucros e Resultados (PRL) e reajuste nos auxílios à alimentação. "Há necessidade de uma transformação nos bancos. As mudanças vão desde a contratação de mais funcionários à redução dos juros cobrados à população. Estamos seguindo o lema Um outro banco é preciso. Pessoas em primeiro lugar."