Luiz Henrique Duarte 3/07/2015

Ideias simples e fáceis para enfeitar sua mesa de centro

Com o destaque máximo dentro de uma sala de estar, a mesa de centro atual deverá ser organizada e bem estruturada. Os "objetos" e "enfeites" expostos podem contar histórias e lembranças dos moradores da casa ou simplesmente "ornar" com estilo a decoração do ambiente.

Útil

As "mesas de centro" são muito úteis como apoio na hora de receber amigos, setorizar os espaços como elementos complementares dentro de uma sala. Lá estão expostos flores, livros, objetos, conferindo personalidade ao local.

Decoração

Para organizar e decorar a mesa de centro, os enfeites deverão ser voltados para a preferência pessoal dos habitantes da casa, deixando o ambiente mais personalizado. A exposição de livros e peças de arte preferidas, são formas sofisticadas para "decorar" e mostrar as referências pessoais de cada um.

Velas

Para criar um clima romântico e muito prático, o uso de velas na decoração das mesas de centro é uma tendência, além de ser uma excelente opção. As "velas" promovem o aconchego, cria um clima intimista, garante o equilíbrio e a sofisticação das mesas centrais. Escolha velas originais, que acumulem a funcionalidade e a praticidade para o uso.

Dicas: use velas de tamanhos diferentes criando um "movimento" retilíneo e uniforme. A "paleta de cores" deverá ser sempre neutra, possibilitando agregar outros enfeites. Você poderá usar "castiçais", fazendo uma composição completa. Caso não queira "gastar" use velas redondas, compradas em supermercados.

Flores e plantas

As flores criam uma decoração alegre, viva, irradiando boas energias. As espécies podem levar um "colorido" e agregar uma delicadeza fascinante em cima de uma mesa. Os cachepôs funcionam como um complemento elegante, conferindo um acabamento melhor.

Dicas: As tradicionais orquídeas adaptam-se em todos os ambientes. As famosas "suculentas", são resistentes e ótimas para completar as decorações. Prefira flores baixas, para não atrapalharem a visualização das pessoas. Tente espécies que necessitam de pouca água e cuidado com a DENGUE.

Bandejas

Se sua casa está sempre aberta para o novo, as bandejas são excelentes opções. Você poderá colocar alguns adornos, organizando sua distribuição sobre a mesa. Misture com flores, caixas, jarras, tudo o que sua imaginação permitir. O bacana é que todos nós temos uma bandeja em casa, que está até esquecida.

Dicas: As fibras naturais, como materiais, garantem o contraste harmônico de estilos no ambiente, do tipo uma mesa espelhada e uma bandeja de "vime" ou "rattan". Bandejas são ótimas opções para organização dos controles remotos.

Livros

Os livros são excelentes opções para as mesas de centro. Todos os livros podem ser colocados sobre alguma mesa, criando uma estética cultural contemporânea. Os livros que remetem sobre pintores famosos, artes em geral, plantas e gastronomia são os mais indicados.

Dicas: Coloque sempre os maiores como base, em ordem decrescente de tamanho. Os livros "escuros"sempre por último e os claros sempre no início. As "lupas" sobre os livros finalizam com estilo.

Pares

Alguns objetos deverão ser colocados em pares, para não criar um aspecto perdido. Isso não é regra geral, mas tenho observado objetos desencontrados em salas de visita, do tipo, um par de Pierrôs separados.

Dicas: Pares são feitos para serem usados juntos, o "glamour" está no conjunto.

Caixas

As "caixas", deixam as mesas sofisticadas. De diferentes tamanhos e materiais, elas são extremamente funcionais e muito úteis. Ao mesmo tempo que decoram, enfeitam, guardam objetos pessoais ou domésticos que não podem ficar expostos de qualquer maneira.

Dicas: Caso deseje, compre uma de MDF, em lojas especializadas de artesanato e coloque na cor que combine com sua decoração de interiores, pintando você mesmo.

Objeto personalizado

Um "objeto personalizado", que tenha a ver com você, com os hábitos e história do "dono da casa", deverá ser o "ponto focal" da mesa. Este objeto deverá ser destacado, colocado de uma forma e maneira especial, para ser observado por todos.

Dicas: Você poderá usar um objeto "vintage", só saber colocá-lo em cima de sua mesa.

Como arrumar

Bom, no meu ponto de vista, não existem regras ou métodos surpreendentes, mas bom gosto, estilo e muita criatividade para criar uma mesa bonita, diferente e original.

- Em primeiro lugar, selecione seus objetos que mais gosta e mereçam estar expostos.

- Faça uma avaliação no estado de conservação de cada um, eliminado os quebrados ou que não combine com sua proposta.

- De preferência as peças baixas que não atrapalham a visão, colocando apenas alguns objetos de altura média para criar volumetria.

- Distribua os objetos de forma simétrica, de maneira organizada e proporcional, onde poderão ser vistos de todos os ângulos.

- Não use peças desnecessárias para "entulhar" a mesa.

- Respeite a distância de circulação entre o sofá, que deverá ser cerca de 60 cm.

- Caso não tenha enfeites, uma garrafa servirá de jarra, coloque pedras, conchinhas, galhos naturais, canela em pau, flores secas.

As fotos abaixo, ilustram nossas sugestões.

Luiz Henrique Duarte é Bacharel em direito, designer de interiores graduado, jornalista apaixonado por arte clássica e contemporânea, boa música, arquitetura e tudo relacionado à estética do bem viver.