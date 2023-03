Quinta-feira, 27 de dezembro de 2007, atualizada ?s 11h41

Cesta de Natal dos funcion?rios da Prefeitura tinha macarr?o com data de validade adulterada

Priscila Magalh?es

Rep?rter

A cesta de Natal dos funcion?rios da Prefeitura de Juiz de Fora come?ou a ser distribu?da no dia 21 de dezembro e foi constatado que a data de validade de um dos ?tens, o macarr?o da marca Michele, produzido pelo Pastif?cio Man? Ltda., estava com a data de validade vencida. Em algumas embalagens, a data de vencimento era de dezembro de 2003.

"Entramos em contato com a empresa e, atrav?s de um documento, ela esclareceu que n?o se trata de produto vencido. O que houve foi um aproveitamento da embalagem, onde havia uma data de validade j? vencida" , explica o secret?rio de Administra??o e Recursos Humanos, Renato Garcia.

Segundo o secret?rio, a escolha da empresa que distribuiu as cestas de Natal foi feita por processo de licita??o, cujo resultado foi divulgado no dia 12 de dezembro. As cestas foram entregues ? Prefeitura oito dias depois, em 20 de dezembro. "Como foi tudo muito r?pido, a empresa n?o teria estoque para atender a demanda e reaproveitou as embalagens que tinha" , afirma o secret?rio.

A empresa que vencesse a licita??o teria que entregar as cestas lacradas, com produtos de primeira necessidade e n?o perec?veis, para facilitar o transporte. "Por isso, n?o vimos antes que as embalagens estavam adulteradas e a empresa tamb?m n?o nos comunicou que isso havia acontecido. Como a firma vencedora j? havia vencido outras vezes, achamos que n?o haveria nenhum problema" , diz Renato.

Em documento enviado para a prefeitura, o Pastif?cio Man? Ltda. afirma que houve o reaproveitamento das embalagens, com ratifica?es nas datas de algumas delas. E garante que o produto est? em perfeito estado e que o n?mero do lote impresso na parte superior corresponde ? data de fabrica??o. Em seguida vem a data de validade.

Duas embalagens foram apresentadas ? imprensa. Em uma delas, o lote ? 0612 e a data de vencimento 06 de dezembro de 2008. Na outra, o lote ? 1012 e a data de validade 10 de dezembro de 2008. Segundo o secret?rio, essas datas garantem que o macarr?o est? em perfeito estado para o consumo.