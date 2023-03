Votação popular vai escolher o profissional modelo do transporte público

Envie a sua foto pelo link SUA NOT?CIA, clique aqui

22/08/2008

"Profissional Modelo 2008" ? o concurso que tem como objetivo escolher os melhores motorista e cobrador das empresas de ?nibus na cidade. A vota??o ? popular e para participar, basta se dirigir ao estande montado no Parque Halfeld, portando o Cadastro de Pessoa F?sica (CPF) e Registro Geral (RG) e o n?mero do candidato. O hor?rio ? de segunda a sexta-feira, das 9h ?s 18h, e aos s?bados, das 9h ?s 13h. A campanha vai at? o dia 29 de agosto.