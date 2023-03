Ter?a-feira, 08 de janeiro de 2008, atualizada ?s 17h40

Escola de samba de Juiz de Fora decide n?o desfilar por falta de recursos financeiros

S?lvia Zoche

Subeditora



O presidente da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Lies/JF), Edson Tostes, recebeu o documento sobre a desist?ncia da escola de samba Rosas de Ouro, do Grupo de Avalia??o, em participar do carnaval 2008. Edson recebeu a not?cia do presidente da escola, Sebasti?o Alves Cust?dio, nesta ter?a-feira, 08 de janeiro.

Pelo segundo ano consecutivo, a escola n?o desfila na avenida pelo mesmo motivo, segundo Sebasti?o: falta de recurso financeiro. "A gente n?o conseguiu patroc?nio. Teve muita promessa. Quem prometeu, s? chega no dia 15 de janeiro. Fica em cima. Agente tem samba-enredo, mas s? teoria n?o d?. ? prefer?vel a gente se preparar para o outro ano" , argumenta, contando que a agremia??o gastou muito dinheiro em 2007 ao mudar a escola de Gr?mio Recreativo Escola de Samba Rosa de Ouro para Gr?mio Recreativo Assistencial/Cultural Escola de Samba Rosa de Ouro. "A gente regularizou toda a documenta??o, fez um estatuto novo e isso gasta com cart?rio" , que reclama de falta de apoio na cidade com as escolas do grupo de avalia??o..

As escolas que fazem parte deste grupo t?m a chance de passar para o grupo 1-B, que recebem uma verba da prefeitura. Com a desist?ncia da Rosas de Ouro, desfilam pelo grupo somente a Unidos da Grizzu e a Acad?micos do Manoel Hon?rio.