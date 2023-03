Quinze personalidades e entidades recebem homenagem máxima da Prefeitura de Juiz de Fora



As informações abaixo foram enviadas pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

30/5/2009

O prefeito Custódio Mattos concede no próximo domingo, dia 31, a 15 personalidades e entidades da cidade, da região e do Brasil a medalha Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld, homenagem máxima do Município. A solenidade acontece às 18h, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Entre os homenageados estão o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Marcus Pestana, a jornalista Leda Nagle, o radialista Márcio Augusto, o artista plástico Gérson Guedes, o secretário Executivo do Ministério dos Esportes, Wadson Ribeiro, o Instituto Jesus e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Instituído em 1973, através da Lei 4.496, o Mérito Comendador Henrique Halfeld tem como finalidade distinguir o cidadão que se notabilizar nos mais diversos campos da atividade humana por relevantes e comprovados serviços prestados à coletividade de Juiz de Fora. Nestas três décadas em que vem sendo entregue, a Medalha do Mérito simboliza o reconhecimento de Juiz de Fora a pessoas que se destacaram na defesa dos interesses culturais, sociais, econômicos, políticos e humanitários da cidade.

Sempre com critério e ouvindo os integrantes do Conselho do Mérito, a Prefeitura homenageia, na data do aniversário da cidade, os agraciados por sua atuação em benefício da comunidade. O engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld, que dá nome à Medalha, nasceu no dia 23 de fevereiro de 1797 na Alemanha e chegou ao Brasil em 1825.

Em 1836, foi nomeado Engenheiro da Província de Minas Gerais, residindo em Vila Rica, atual Ouro Preto. Designado para construir a Estrada de Paraibuna, que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro, Halfeld acabou dando nova orientação à estrada e influindo no desenvolvimento de Juiz de Fora. Halfeld faleceu em 22 de novembro de 1873.