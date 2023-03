Segunda, 05 de fevereiro de 2007, atualizada ?s 18h07

Declara?es do Imposto de Renda come?am em mar?o

Os trabalhadores que receberam mais de R$ 14.992,32 em 2006 pode se preparar para fazer a declara??o de imposto de renda. A Receita Federal divulgou hoje as novidades para 2007.

O prazo de entrega vai de 1? de mar?o a 30 de abril, e o programa de declara??o do imposto estar? dispon?vel na p?gina da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) a partir de 1? de mar?o. Quem n?o entregar no prazo, pagar? multa de 1% ao m?s, calculada sobre o valor do imposto.

Dentre as novidades no Imposto de renda em 2007, est?o o pagamento por d?bito autom?tico em conta banc?ria e o pagamento do imposto em at? oito parcelas. Al?m disso, doa?es para campanhas eleitorais dever?o estar discriminadas na declara??o.

O imposto de renda pode ser entregue pela internet, por disquete ou formul?rio, dispon?vel nas ag?ncias dos correios. Existe ainda a declara??o simplificada online, no site www.receita.fazenda.gov.br.

A Receita Federal estima que 23,5 milh?es de declara?es sejam recebidas, cerca de 6% a mais que em 2006. O primeiro lote de restitui??o est? previsto para 15 de junho.