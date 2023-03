Pancada de chuva ameniza o calor

Envie a sua foto pelo link SUA NOT?CIA, clique aqui

16/10/2008

Os term?metros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atingiram os 32,4 ?C, nesta quinta-feira, dia 16 de outubro, ?s 16h, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde ? medida a temperatura oficial da cidade. Esta ? a temperatura mais alta do ano, registrada tamb?m no dia 12 de setembro.

A pancada de chuva que caiu ? tarde amenizou o calor. Segundo o meteorologista do 5? Distrito em Belo Horizonte, Alexandre Gadelha, a proximidade de uma frente fria deve baixar as temperaturas nos pr?ximos dias. Gadelha afirma que a m?xima deve cair para 25?C, permanecendo no final de semana. J? a m?nima deve oscilar em torno de 15?C e 16?C.