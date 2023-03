Vacinação contra a rub?ola imuniza 88,2% da população em JF

A Secretaria de Sa?de, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental (SSSDA) divulgou o balan?o da Campanha de Vacina??o contra a rub?ola. J? foram aplicadas 207.859 doses, ou seja, 88,2% da popula??o entre 12 e 39 anos est? imunizada. A campanha continua nas Unidades B?sicas de Sa?de (UBS) e no Departamento de Sa?de da Crian?a e do Adolescente (PAM Andradas e Esp?rito Santo). Mulheres gr?vidas, ou que estejam planejando uma gravidez, e as portadoras de HIV n?o devem tomar a vacina.

Dados da Secretaria de Estado de Sa?de de Minas Gerais apontam que dos 853 munic?pios mineiros, 580 j? atingiram a meta. Segundo o Minist?rio da Sa?de, dos 27 estados brasileiros, 10 atingiram 95% de cobertura vacinal; cinco t?m menos de 90% de cobertura e 12 est?o com cobertura com mais de 90% e menos de 95%. A imuniza??o contra a rub?ola ? a ?nica forma de garantir a elimina??o da doen?a no pa?s.