Temperaturas devem subir a partir de sexta-feira em Juiz de Fora

Segunda-feira, 28 de julho de 2014, atualizada às 10h47

Homem é encontrado morto no bairro Santa Cruz

Um homem de 40 anos foi encontrado morto pela Polícia Militar (PM) na tarde da última sexta-feira, 25 de julho, no bairro Santa Cruz, na Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da PM, informações apontaram que havia uma pessoa caída ao solo com ferimento à bala na rua Felício Manoel de Oliveira. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima já sem sinais vitais, fato este comprovado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com testemunhas, o autor do homicídio seria um jovem de 18 anos, que já teria atirado contra a vítima no passado.

Nos registros da PM, foi constatado que o homem assassinado tinha várias passagens na corporação, como uso de entorpecentes, ameaça, furto tentado e consumado. Foi feito rastreamento, mas ninguém foi preso.

Segunda-feira, 28 de julho de 2014, atualizada às 10h47

Homem é encontrado morto no bairro Santa Cruz

Um homem de 40 anos foi encontrado morto pela Polícia Militar (PM) na tarde da última sexta-feira, 25 de julho, no bairro Santa Cruz, na Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da PM, informações apontaram que havia uma pessoa caída ao solo com ferimento à bala na rua Felício Manoel de Oliveira. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima já sem sinais vitais, fato este comprovado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com testemunhas, o autor do homicídio seria um jovem de 18 anos, que já teria atirado contra a vítima no passado.

Nos registros da PM, foi constatado que o homem assassinado tinha várias passagens na corporação, como uso de entorpecentes, ameaça, furto tentado e consumado. Foi feito rastreamento, mas ninguém foi preso.