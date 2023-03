Quinta-feira, 4 de abril de 2013, atualizada às 10h30

Jovem de 18 anos é esfaqueada pelo companheiro no bairro Ipiranga

Da Redação

Uma jovem de 18 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, às 16h30, da última quarta-feira, 3 de abril, com uma perfuração no tórax, indo direto para o centro cirúrgico. A mulher estava inconsciente, e as primeiras informações davam conta de que ela teria se ferido com uma barra de ferro ao pular um muro na rua Joaquim Pinto Apolinário, bairro Ipiranga. A médica que a atendeu, entretanto, confirmou que o ferimento foi causado por faca.

A irmã da vítima contou que a jovem foi socorrida pelo companheiro, suspeito de ser o autor do crime. Ela contou não ser a primeira vez que há um caso de agressão entre eles, e que a irmã nunca tomou uma providência porque ambos são usuários de drogas, e o autor da facada é quem fornece o entorpecente. A Polícia Militar (PM) confirmou que a dupla já se envolvera em várias ocorrências.

