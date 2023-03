Sexta-feira, 2 de setembro de 2011, atualizada às 18h30

Dois prédios da PM serão construídos nos bairros Benfica e Santa Cruz

Da Redação

Serão construídos no município de Juiz de Fora dois prédios que irão abrigar bases territoriais da Polícia Militar (PM), nos bairros Benfica/Vila Esperança e Santa Cruz.

Com a autorização para as obras, a empresa vencedora da concorrência já está autorizada a iniciar os serviços preliminares, que incluem, entre outros, a montagem do canteiro de obras, ligações de água e luz provisórias, limpeza do terreno e locação da obra. Para a construção das duas bases, serão gastos R$ 193 mil. O prazo para entrega é de 120 dias.

A base de Benfica vai ser instalada na praça Jeremias Garcia, enquanto a de Santa Cruz na praça Aristeu de Assis. Cada prédio terá cerca de 76 metros quadrados. As unidades funcionarão 24 horas por dia e contarão, cada uma, com uma equipe de 27 policiais, sendo um tenente, cinco subtenentes ou sargentos e 21 cabos ou soldados. O setor contará com uma viatura básica e uma tipo perua (para transporte de pessoal), duas motocicletas, computador e rádios. Os locais para instalação das bases foram selecionados partir de estudos técnicos da PM.

Os textos são revisados por Thaísa Hosken