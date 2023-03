Mais trás edificações são demolidas do bairro Santa tereza

Quinta-feira, 20 de mar?o de 2008 atualizada ?s 11h50

Mais tr?s edifica?es s?o demolidas do bairro Santa tereza

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Tr?s edifica?es, ocupadas por quatro fam?lias, foram demolidas nesta ter?a-feira, 24 de mar?o, na rua Jos? Ladeira, no bairro Santa Tereza.

Al?m destas tr?s, a demoli??o em parte de outra, iniciada na ?ltima semana, foi conclu?da. Ao todo, s?o dez edifica?es demolidas, sendo seis na rua Jos? Ladeira e quatro na rua Edgard Carlos Pereira.

A assessoria da Prefeitura informou que 38 fam?lias foram, preventivamente, removidas da ?rea interditada. As edifica?es que possuem rachaduras est?o sendo demolidas. As outras est?o passando por uma avalia??o e tamb?m podem ser derrubadas.

No bairro JK

No bairro JK, 11 casas foram interditadas e uma foi demolida no dia 18 de mar?o. Um deslizamento de terra atingiu tr?s casas no dia 17 e um homem ficou soterrado. Dezenove fam?lias est?o desalojadas.

Segundo a Secretaria de Comunica??o da Prefeitura, as casas foram interditadas preventivamente. O terreno est? sendo avaliado pela defesa civil.