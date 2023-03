Segunda-feira, 28 de novembro de 2011, atualizada às 17h

Chuva agrava os problemas de buracos na avenida Senhor dos Passos

Jorge Júnior

Repórter

O problema dos buracos da avenida Senhor Passos, localizada no bairro São Pedro, agravou com as chuvas, aumentando a insatisfação dos moradores. Segundo o técnico de redes Jorge Ricardo, a situação é constante no local, mas em época de chuvas o panorama é ainda pior. "A via não tem boca de lobo, o que acaba acumulando uma grande quantidade de água parada."

De acordo com o morador, como os buracos são grandes, os veículos que passam pela rua fazem manobras para desviar das crateras. "A suspensão do carro do meu pai já até quebrou por causa desses buracos. Na manhã desta segunda-feira, dia 28 de novembro, os veículos tinham que ficar em filas para conseguirem transitar na avenida, por causa de uma cratera próximo ao número 1.352", conta.

Quem também reclama da situação é a comerciante Luciana Filgueiras. "Tem buracos demais. Os carros passam muito rápido por aqui e espirram água e barro nas pessoas." Conforme Luciana, para tentar desviar dos buracos, os carros sobem até na calçada."Já teve até acidente." A moradora diz que essa situação já tem mais de meses e ela já entrou em contato com a Prefeitura, mas nada foi resolvido.

Um outro morador do bairro, Pedro Sarmento, comenta que por causa dessa situação ele já foi prejudicado. "Um dia o meu carro agarrou num buraco e que tive que levá-lo ao conserto. Fiquei duas semanas sem o veículo." A assessoria da Secretaria de Obras informou que vai enviar técnicos do departamento ao local ainda esta semana para verificar a situação da região.

Os textos são revisados por Thaísa Hosken