Quarta-feira, 17 de outubro de 2012, atualizada às 11h05

Tempo em Juiz de Fora deve permanecer parcialmente nublado

Lorranna Medeiros

*Colaboração

O tempo em Juiz de Fora durante esta semana deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidades de pancadas e chuvas isoladas a partir da tarde, segundo as informações do Centro de Climatologia da PUC Minas. A temperatura deve ficar estável, variando entre 17º C e 25º C.

De acordo com o Climatempo, devem ocorrer chuvas a partir da tarde desta quinta-feira, 18 de outubro. A temperatura mínima, na cidade, deve ser de 18º C, e a máxima de 27º C. Já no Sul e no Triângulo Mineiro, as chuvas devem ocorrer com trovoadas.

*Lorranna Medeiros é estudante do 7º período de Jornalismo do CES

