Quinta-feira, 17 de julho de 2008, atualizada ?s 17h35

Vicent?o ? notificado sobre a representa??o dos parlamentares contra ele e ganha prazo para sua defesa

Daniele Gruppi

Rep?rter

O vereador Vicente de Paula Oliveira, o Vicent?o (PTB), j? recebeu notifica??o sobre a representa??o assinada pelos parlamentares da C?mara Municipal.

Segundo o presidente em exerc?cio Francisco Canalli (PMDB), o documento foi entregue em m?os na ?ltima quarta-feira, dia 16 de julho. Vicent?o tem a partir desta quinta, 17 de julho, seis dias para fazer a sua defesa. "Ele pode se apresentar pessoalmente ou encaminhar um documento".

Ap?s Vicent?o se pronunciar sobre as den?ncias, Canalli vai convocar reuni?o extraordin?ria para constituir a Comiss?o de An?lise de Den?ncia, que ser? composta por tr?s vereadores, escolhidos por sorteio. O prazo para que a comiss?o seja formada, segundo o Regimento Interno da C?mara, vai at? o dia 29 de julho.

Os vereadores apresentaram uma representa??o contra Vicent?o no dia 14 de julho. O petebista ? acusado de ter liga??o com a Koji Empreendimentos e Construtora Ltda, empresa que participou de diversas licita?es realizadas pelo munic?pio, atrav?s de seus diversos ?rg?os e entidades, tendo ?xito em 19.

O Minist?rio P?blico tamb?m vai apurar a rela??o do pol?tico com a empresa atrav?s da representa??o que foi encaminhada pelo Comit? contra a Corrup??o. Vicent?o foi indiciado pela Pol?cia Federal por forma??o de quadriha e corrup??o ativa ap?s prestar depoimento para as investiga?es da Opera??o Pas?rgada.