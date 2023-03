Quinta-feira, 02 de outubro de 2008, atualizada ?s 16h01

Manifestantes param transporte p?blico por tr?s horas. Lideran?a diz que quer negociar com patr?es e Astransp leva funcion?rios ? Justi?a

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Os passageiros do transporte coletivo de Juiz de Fora ficaram prejudicados por tr?s horas na manh?, das 09h30 ?s 12h30, desta quinta-feira, 02 de outubro, por causa da manifesta??o que parou os ?nibus na avenida Rio Branco. Essa foi a segunda paralisa??o em uma semana.

O l?der do movimento Francisco de Paula da Silva diz que tem consci?ncia de que a paralisa??o prejudica o cotidiano dos juizforanos, por isso quer negociar. "Sei que estamos atrapalhando, mas queremos que nossas reivindica?es sejam atendidas" .

Eles acusam o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo de Juiz de Fora (Sinttro) de estar atrelado aos patr?es - o que impede melhorias para a categoria -, querem que os funcion?rios demitidos por causa do movimento sejam reintegrados e que novas elei?es aconte?am no sindicato.

No dia 22 de setembro, os manifestantes protocolaram uma den?ncia no Minist?rio P?blico do Trabalho. Segundo Silva, h? provas de irregularidades no Sinttro, como a quebra de regras do estatuto. "Queremos novas elei?es e, como eles n?o acataram, vamos recorrer ? justi?a" .

Ele diz que entre 40 e 50 trabalhadores participaram do movimento nesta quinta, mas a aprova??o est? em torno de 85% da categoria. N?o h? previs?o para que novas paralisa?es aconte?am. Os manifestantes esperam uma posi??o da Astransp, empresa que representa os patr?es.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Astransp informou que est? acionando a justi?a. Al?m da repara??o de danos e representa??o criminal contra os manifestantes, a Associa??o entrou com pedido de liminar para impedir novas paralisa?es. A Astransp considera que o movimento est? sendo promovido por pessoas sem legitimidade para representar a categoria de motoristas e trocadores.