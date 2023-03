Carteiros em Juiz de Fora continuam em greve

Quinta-feira, 03 de abril de 2008, ?s 16h30, atualizada ?s 19h

Carteiros em JF continuam em greve. Diretoria dos Correios diz que haver? corte de ponto daqueles que n?o comparecerem nesta sexta

Daniele Gruppi

Rep?rter

Trabalhadores dos Correios em Juiz de Fora v?o continuar em greve. A decis?o foi tomada nesta quinta-feira, dia 3, quando os funcion?rios estiveram reunidos em Assembl?ia. Segundo o diretor financeiro do Sindicato dos Correios, Jo?o Ricardo, a proposta feita pelo Governo e pela empresa n?o foi aprovada. Nesta sexta-feira, dia 4, acontece um novo encontro, cuja pauta vai ser analisar o movimento a n?vel nacional.

A proposta apresentada foi de prorroga??o por tr?s meses do pagamento do abono emergencial sobre os sal?rios. O acerto estabelece que, ao final do prazo, o abono passar? a ser pago como adicional de risco. Os funcion?rios do Distrito Federal, Rio de Janeiro e S?o Paulo j? aceitaram o acordo. Em Belo Horizonte, acontece uma Assembl?ia nesta sexta-feira, dia 4, para decidir sobre a paralisa??o.