Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2008 atualizada ?s 18h18

Juiz Federal acata liminar do Sindicato dos Hot?is, Bares e Similares de JF e venda de bebidas alco?licas est? liberada das BRs

Rep?rter

Priscila Magalh?es



O Sindicato dos Hot?is, Bares e Similares de Juiz de Fora anunciou nesta quinta-feira, 28 de fevereiro, que o pedido para liberar a venda de bebidas alco?licas nas rodovias federais foi acatado pelo Juiz Federal Jo?o Batista Ribeiro. A partir desta data, os estabelecimentos comerciais podem comercializar as bebidas.

"Para n?s foi muito importante esta decis?o, j? que os comerciantes estavam tendo preju?zos. Daqui a um tempo, a quest?o viraria um problema social, j? que muitos funcion?rios seriam demitidos" , comemora o presidente do sindicato, Ant?nio Jorge Marques.

Segundo ele, o governo federal deve entrar com recurso, mas o sindicato vai defender os interesses da categoria at? que tudo termine. "Se houver recurso e o governo vencer, vamos entrar novamente com o agravo" , garante ele, que diz ser contra o motorista beber enquanto dirige. "O motorista n?o deve, mas por que o passageiro n?o pode? E quem mora perto de um local que vende tamb?m n?o pode comprar?" , questiona ele.