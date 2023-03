Cinco linhas de ?nibus sofrem alterações a partir de outubro

Sexta-feira, 27 de setembro de 2013, atualizada às 17h38

Cinco linhas de ônibus sofrem alterações a partir de outubro

Na próxima terça-feira, 1º de outubro, cinco linhas irão sofrer alterações da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra). As medidas buscam atender melhor o usuário do transporte coletivo urbano, segundo informações da pasta.

A linha 547 (Nossa Senhora de Fátima) sofre alteração de itinerário, deixando de passar pela rua Antônio Saravaia, seguindo direto pela avenida Itamar Franco. A linha 560 (avenida Itamar Franco), passará a atender, nos dias úteis, o bairro Nossa Senhora de Fátima nos seguintes horários, saindo do Centro: 9h20, 17h50 e 19h15.

A linha 609 (Milho Branco) deixará de atender à rua Ivan Batista de Oliveira, entre as ruas Geraldo Senna de Assis e Francino Salzer, e, no sentido Centro/bairro, realizará o seguinte percurso: rua Ivan Batista de Oliveira, rua "F", rua Ivan Batista de Oliveira, rua João Batista de Paula. Já a linha 740 (Humaitá), nos dias úteis, domingos e feridos, sofrerá alteração no quadro de horários e em seu itinerário. Os horários de 17h35 e 20h, que nos dias úteis recolhem no bairro, realizarão embarque e desembarque até a garagem. O horário de 18h40, com saída do Centro, deixará de atender ao Sítio Recanto Boa Vista. Aos domingos e feriados, o horário que sai do Centro às 6h40 atenderá o granjeamento às 7h50 (veja).

A linha 710 (Novo Triunfo) teve seu quadro de horários alterado (confira).



Santa Tereza

A linha 311 (Santa Tereza) sofre alteração parcial e provisória no trajeto desde a manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Em função de obras da Cesama na região do bairro Furtado de Menezes, está havendo desvio do trânsito para a avenida Brasil e rua Pinto de Moura. A linha deixará de atender, provisoriamente, no sentido Centro/bairro, às ruas Pinto de Moura e Amazonas, seguindo direto pela avenida Brasil e rua Delorme Louzada.