Cust?dio renuncia é presidência do PSDB mineiro

12/2/2009

, disse Cust?dio, que assumiu a presid?ncia do PSDB/MG em novembro de 2007 para um mandato de dois anos. A ren?ncia foi apresentada durante reuni?o da Comiss?o Executiva, na sede do Partido, e, logo a seguir, o prefeito transmitiu o cargo ao deputado, que ocupava a 1? vice-presid?ncia.

?Estou honrado em conduzir o PSDB neste importante per?odo para o partido. Quero dividir as responsabilidades com a Executiva e trabalhar em conjunto com os deputados tucanos, tanto na Assembleia como na C?mara, para o PSDB entrar na disputa eleitoral do pr?ximo ano com um candidato pr?prio ao governo do Estado e trazer de volta para Minas a presid?ncia da Rep?blica, com o governador A?cio Neves?, ressaltou Abi-Ackel.

