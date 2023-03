Max Klim 30/12/2013

2015 Para Os Signos

?ries - 21 de mar?o a 20 de abril

Dinamismo e dignidade s?o os elementos mais significativos da reg?ncia de Marte sobre o primeiro signo em 2015. ? influ?ncia que o ver? mais vigoroso, independente e dominador nas suas atitudes e no comportamento diante dos desafios do cotidiano. ? uma fase em que a agressividade e o excesso no disp?ndio de energia devem ser controlados na busca pelo sucesso e pela paz no dia a dia. ? tempo de buscar o controle dos desejos e dos rompantes naturais do comportamento t?pico do signo.

Touro - 21 de abril a 20 de maio

Marte influ?ncia os taurinos trazendo obstina??o, senso pr?tico e determina??o que ampliam a natural autoconfian?a dos nativos do signo. Por isso, 2015 ser? ano no qual Touro estabelecer? suas metas e curso de a??o e dificilmente se afastar? disso. No campo material o ano ser? muito favor?vel, especialmente no que diz de finan?as e formas de ganho. Na vida ?ntima e pessoal ser? muito importante o controle do ci?me do senso de posse, agora bastante exagerados.

G?meos - 21 de maio a 20 de junho

Habilidade e espontaneidade ser?o os pontos de destaque para os nativos de G?meos no novo ano. Nesta fase, a capacidade de observa??o e os dons de bom argumentador e acuidade estar?o despertos e atuantes nos desafios que ano trar?. Em 2015 os nativos devem buscar disciplina e concentra??o para superar as fragilidades que cercar?o seus atos em uma ?poca que mostra tend?ncia ? dispers?o e grande senso de liberdade a moldar atitudes e comportamento.

C?ncer- 21 de junho a 21 de julho

Para os cancerianos, a influ?ncia de Marte se d? de forma acentuada no campo das emo?es e do temperamento e em um ano que prev? relacionamentos desarm?nicos e constantes mudan?as de humor, ? essencial mais autocontrole. Mas, 2015 tamb?m trar? senso art?stico e atra??o por tecnologia e evolu??o junto a um quadro que ser? ben?fico no trabalho solit?rio e na pesquisa e desenvolvimento de novos planos de vida. Evite a auto-indulg?ncia.

Le?o - 22 de julho a 22 de agosto

O leonino se beneficiar? neste ano de Marte de uma aura de muito ardor e apego ? vida, generosidade exagerada e car?ter voluntarioso. O ano ser? muito prop?cio ao sexo, aos novos relacionamentos interpessoais, ? divers?o e ao lazer. Mas, ao mesmo tempo em que o per?odo pede controle do egocentrismo, a influ?ncia do planeta vermelho sobre o signo lhe dar? maior percep??o do detalhe, tend?ncia ao acerto na an?lise geral das coisas e muita autoconfian?a.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

O ponto chave do ano de Marte para os virgianos est? na disciplina em uma fase em que a frieza e o senso l?gico ditar?o os rumos de seus meses que ser?o prop?cios por seus cuidados e meticulosidade. O trabalho ser? o campo de maior retorno em conquistas e supera??o de desafios numa ?poca em que o nativo deve atentar para excessos que possam afetar a sa?de. A ?rea m?dica e tudo que se ligar ? natureza ser?o muito favorecidos em ano de controlar o senso cr?tico.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

O conceito dominante do ano de Marte para os librianos est? na no??o de controle de coisas, pessoas e fatos. 2015 os favorecer? na lida com ideias novas, com os assuntos sociais em que se combatem situa?es injustas e na busca por sonhos passados. Neste ano ser? essencial evitar que se confundam os pr?prios desejos e ambi?es com aspira?es alheias. Haver? agora forte necessidade de que o nativo aja por si sem esperar em excesso pela ajuda das outras pessoas.

Escorpi?o - 23 de outubro a 21 de novembro

A autoconfian?a, a efici?ncia, a dignidade e a energia comp?em o quadro dominante do ano de Marte para Escorpi?o, signo que se beneficia diretamente da a??o do planeta vermelho nos campos dos ideais, da pesquisa e do planejamento. Neste per?odo ser? essencial ao nativo evitar as atitudes radicais do tudo ou nada com uso de toda a capacidade de concilia??o nas rela?es pessoais. No campo afetivo o ano recomenda controle m?ximo do ci?me e do senso de posse.

Sagit?rio - 22 de novembro a 21 de dezembro

Os nativos do signo do Centauro v?o receber 2015 com entusiasmo que os ir? distinguir da multid?o an?nima. O novo ano lhe trar? oportunidade para impor aos seus planos pessoais o seu natural senso de ritmo, harmonia e tempo na busca do ?xito que vir? de todas as suas iniciativas. 2015 aponta tamb?m ?poca prop?cia para a realiza??o de antigos sonhos e muitos dos seus ideais de vida em um ano no qual se deve ter cautela com as viagens e bem dirigir a persist?ncia nos seus atos.

Capric?rnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A influ?ncia de Marte sobre o comportamento dos capricornianos se d? sempre no aumento de seus t?picos rigor e autoritarismo em aspecto que se mostrar? muito presente no cotidiano dos nativos neste novo ano. Esta ser? uma fase de sucesso financeiro e com neg?cios uma vez que neles o filho do signo ir? aplicar autocontrole e disciplina que tanto o caracterizam. Mas, ? ?poca de exercitar a toler?ncia e a humildade para que as conquistas se fa?am de forma mais duradoura.

Aqu?rio - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A habilidade e a aplica??o pr?tica dos seus princ?pios elevados de comportamento ir?o governar o novo ano para o nativo do signo do Aguadeiro. 2015 reserva aos aquarianos uma forma mais equilibrada de enfrentar os desafios e serenidade para superar os obst?culos que surgirem em sua caminhada. Mas, neste ano especialmente, h? que se cuidar dos excessos que normalmente acompanham a busca aquariana para impor aos outros valores revolucion?rios e extravagantes.

Peixes - 20 de fevereiro a 20 de mar?o

A inquieta??o, tanto de forma positiva com a busca por novidades quando negativa pela inseguran?a com que age ser? o elemento determinante da influ?ncia de Marte sobre os piscianos em 2015. O ano ser? desafiador pelos caminhos que lhe ser?o abertos e o nativo ter? oportunidade de conquist?-los agindo com vigor e determina??o, superando sua excessiva sensibilidade. O novo ano pedir? senso de iniciativa para que seus atos se d?em sob a aura da confian?a e da seguran?a.

Max Klim

é jornalista especialista em astrologia