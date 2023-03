Max Klim 26/12/2015

2016 Para Os Signos

Áries - 21 de março a 20 de abril

O ano irá refletir o senso empreendedor trazendo maior militância de seus princípios éticos e morais numa fase que o verá obstinado e ambicioso, rápido, dinâmico e entusiasmado por tudo que lhe interessar. Sob esta influência seu ano, especialmente a partir de 20 de março com o Sol regendo sua 5ª casa zodiacal vai refletir a auto-expressão criativa, a atração pelas artes, os filhos, a busca pela liderança de uma forma muito enérgica, o lazer e a alegria com capacidade dramática, literária ou artística. Mas, 2016 será também um tempo de controlar a arrogância ao buscar seguir seu caminho com seu próprio ritmo. O ano será também propício aos assuntos ligados à política, às belas artes e às questões sociais.

Touro - 21 de abril a 20 de maio

Um novo ciclo, voltado aos elementos que compõem a sua 4ª casa no zodíaco, 2016 vai trazer a todos os taurinos um enfoque maior aos assuntos domésticos, a vida no lar e com toda a família, revelando ao mesmo tempo um destaque maior para assuntos ligados ao passado pessoal, suas raízes e ancestralidade. Com esse enfoque na sua vida interior, o ciclo que se inicia em março mostrará atenção maior às propriedades como casas ou imóveis, especialmente os destinados à morada. Neste ano você reverá elementos que contribuem para que você erga os alicerces sobre os quais edificará seu caráter. É época em que a segurança será a tônica de seus dias.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho

Para os nativos do terceiro signo, o Sol faz prever um ano em que todos os assuntos da 3ª casa zodiacal ganharão maior destaque com ampliada percepção de tudo o que a vida lhe exige e uma aproximação maior do ambiente em que vive. Será época de valoração das suas formas de se comunicar com destaque para o bom uso da palavra e do que é escrito. Por ser um ano que indica também aprendizado com as formas de conhecimento, 2016 reserva aos filhos de Gêmeos maior capacidade de adaptação da mente às novas ideias e às mudanças em sua vida intelectual. Nesta casa o Sol rege também as relações com os irmãos e dá sentido prático maior às viagens rápidas.

Câncer- 21 de junho a 21 de julho

Para todos os cancerianos, a influência do Sol em um ano que ganha maior força a partir de 20 de março com o equinócio de outono no hemisfério Sul e o Sol governando sua 2ª casa do zodíaco. Neste novo ciclo, os nativos do signo têm facilidade na lida com seus ganhos, posses e forma de obter dinheiro com o próprio esforço em uma época em que valores materiais têm significação mais ampla e direta. As questões financeiras, os investimentos, a capacidade de ganho, talentos e recursos são levados a graus mais altos e valorizados para satisfazer a necessidade de realização pessoal. A afirmação através do potencial de gerar recursos se mostrará presente em todas as suas atitudes.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto

Regendo seu próprio domicílio no zodíaco, o signo de Leão, o Sol rege para os leoninos os assuntos da 1ª casa zodiacal e, com isso, a individualidade, as tendências naturais da pessoa, sua forma de se expressar e a maneira com que ela lida com o ambiente próximo de vida. É um ano em que a forma com que o vêem se torna mais aguda e presente nas suas preocupações. Em linguagem mais contemporânea é período para bem “vender” sua imagem, mostrando-se aos outros com todo seu potencial e todos os seus dons e habilidades. Esta posição representa o corpo físico, a abordagem de vida e o começo de todos os empreendimentos na perspectiva de vida mundana e de sua aparência.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

A regência do Sol sobre Virgem se dará neste novo ano nos assuntos e campos regidos pela 12ª casa zodiacal, morada do subconsciente em plano de conclusão na qual vêm à tona nossas forças e fraquezas desconhecidas. O ano será, com destaque maior a partir de 20 de março com o início do ano solar, a época em que nos preparamos para um renascimento e novo ciclo de vida e com isso ganham significação as dificuldades, problemas e limitações que enfrentamos. Se de um lado esta casa rege obstáculos, segredos, frustrações e aquilo que guardamos para nós mesmos, por outro é a casa das atividades de bastidores, a consciência interior, os sonhos e saúde psíquica e mental.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

Este será uma fase em que o libriano dará maior valor aos seus relacionamentos não emocionais como destaque para os campos de regência da 11ª casa zodiacal, setor da consciência social. O ano trará momentos em que nos dedicaremos com maior empenho aos interesses humanitários, a forma com que usamos os outros, nossas amizades e a ação em torno das pequenas e grandes organizações, associação e relacionamentos. O mais importante aspecto que lhe reserva 2016 está nos seus desejos de vida, objetivos e planos de futuro. O dinheiro obtido com sua profissão ou atividade rotineira também ganha importância num ano que afeta o amor que se recebe.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

O Sol irá reger para os escorpianos em 2016 a décima casa zodiacal, o campo de regência da honra, do prestígio e conceito afetando nosso estatus em sociedade e os bens materiais. Com isso, serão afetadas as formas de se lidar com negócios, emprego e empregador, as atividades sociais, os entes governamentais e a forma com que se lida com a autoridade. É um momento de maior significação para o escorpiano por mostrar realizações e a forma com que o mundo o vê e avalia num ano que trará à tona mudanças na forma com que influenciamos os nossos grupos de relações próximas. Com isso a posição que temos em sociedade pode passar por algumas alterações.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

Este novo ano trará aos filhos do Centauro a forte influência do Sol na 9ª casa zodiacal morada das aspirações, dos sonhos e das visões em um ano que revela importantes o conhecimento e a nossa postura filosófica diante da vida. Com isso, o período mostrará você mais próximo da religião, do senso ético, dos seus ideais onde surgem com destaque o estudo mental profundo e a educação. Por ser também casa que governa as viagens longas é o momento em que você sagitariano, terá maior contato com coisas estrangeiras e pessoas que hoje estão distantes. No campo prático terá sucesso com o comércio e os grandes negócios, dando maior significação às lições aprendidas com a vida.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A regeneração e a reconquista de coisas perdidas será a tônica de 2016 para os nativos de Capricórnio em um período em que o Sol regerá a sua 8ª casa do zodíaco, campo que amplia o apoio recebido de outras pessoas envolvendo, heranças e testamentos, impostos e seguro, os segredos e a forma de lidar com o sexo. O nativo terá agora época de renascimento psicológico com o afloramento de questões ocultas. A transformação psíquica do nativo se dará em meio a momentos em que, materialmente, estarão destacados os valores que formam capital em sociedade que esteja presente o nativo. Este é o ano propício para cirurgias e na saúde rege os tratamentos invasivos e de maior complexidade.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A cooperação com as pessoas e os relacionamentos diretos são os campos que o Sol regerá para os aquarianos na sua passagem pela 7ª casa do zodíaco, trazendo com isso destaque às parcerias, uniões, casamento e divórcio. Será um ano propício para negociação e assinatura de contratos, negociações e acordos com um forte componente positivo em sua lida com o público. A cooperação ou a falta dela na lida com outras pessoas ganha significação maior neste novo ciclo que governa a sua forma de lidar com parceiros tanto afetivos quanto nos assuntos materiais, Mas, em contrapartida, revela a importância de pessoas que atuem contra seus objetivos ou em seu nome.

Peixes - 20 de fevereiro a 20 de março

O Sol estará presente neste novo ano para os nativos de Peixes na regência da 6ª casa zodiacal, o campo que rege em nossas vidas ao mesmo tempo o trabalho e a saúde. Por isso, a presença do nosso principal luminar nesse setor de vida mostra que este ciclo estará influindo diretamente em nossos hábitos, no emprego e na relação com empregadores. Por consequência rege também o serviço prestado aos outros e todos os nossos assuntos rotineiros refletindo o campo do dever e dos bens materiais como significativos em nossa vida. Para o pisciano que tem subordinados é uma fase em que todos os assuntos dessa relação ganharão maior significado e importância.

Max Klim

é jornalista especialista em astrologia